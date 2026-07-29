Трамп поговорил с Нетаньяху и Зеленским. А что дальше?

В Вашингтон приехали главы двух давно воюющих государств – Израиля и Украины. Переговоры в Белом доме прошли в закрытом формате. Прессу в Овальный кабинет не позвали, брифинга после встреч также не было. Разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с главой США Дональдом Трампом длился около полутора часов. Вместе с американским президентом на переговорах с Нетаньяху были еще министр войны Хегсет, госсекретарь Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс. Президент Украины Зеленский вел переговоры с Трампом чуть больше часа. После дипломатических контактов как президент Зеленский, так и премьер-министр Нетаньяху направились на похороны недавно ушедшего из жизни сенатора Линдси Грэма, который был большим другом Украины и Израиля. По итогам обеих встреч особой конкретики не было. Пресс-секретарь Белого дома лишь заявила, что обе встречи прошли «позитивно и продуктивно». По словам украинского лидера, он обсудил с Трампом вопрос лицензий на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и некие другие идеи. Зеленский также рассказал, что обсуждались дипломатические усилия по завершению войны. Конечно, на эти усилия надеяться совершенно не стоит, пока в Москве продолжается нынешний курс на продолжение войны и, возможно, ее эскалацию через новую мобилизацию.

Отметим, что Трамп с Зеленским уже не раз и не два обсуждали вопрос поставок и лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Украине действительно сегодня критически необходимы новые противоракеты, так как российскую баллистику сбивать украинцам становится все труднее, что увеличивает количество смертей среди мирных жителей. В недавнем интервью изданию Axios президент Зеленский заявил, что он попросил Дональда Трампа срочно передать Украине к началу зимы 300 ракет-перехватчиков, и подчеркнул, что без них Россия сможет оставить миллионы украинцев без тепла и света. Похоже, отношения между Трампом и Зеленским все же выровнялись. По крайней мере, смотря на события прошлого года, потепление отношений налицо, что, конечно, хорошо для украинской стороны. Трамп явно недоволен тем, что Москва лишила его шанса войти в историю как миротворца, остановившего крупнейшую в Европе войну со времен Второй мировой. Что касается переговоров с Нетаньяху, то здесь ситуация примерно такая же. Израильский премьер и американский президент охарактеризовали встречу в положительном ключе. Согласно израильским СМИ, Трамп не требовал от израильтян отступлений ни на одном участке фронта. Разумеется, главной темой был Иран, ситуация с которым еще далека от разрешения, да и в целом понятно, что никакой сделки, а уж тем более полноценного мирного соглашения с Тегераном в нынешней конфигурации Вашингтон не заключит. Скорее всего, Нетаньяху представил Трампу какие-то дополнительные разведданные о восстановлении иранского военного потенциала. Новая масштабная атака на Иран, конечно, не вопрос «если», а вопрос «когда». В объективы камер также попал диалог между Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху, когда они оба отправились почтить память сенатора Грэма. Мы, конечно, не знаем, что они обсуждали, но можем предположить, что разговор шел о дальнейших перспективах сотрудничества между странами и о последних угрозах Тегерана в адрес Украины.