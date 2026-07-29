Покушение на разработчика дронов

В Туле неизвестный совершил покушение на местного «бизнесмена», сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону. «29 июля 2026 года в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена.

Потерпевший госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства. В СК возбудили дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), отметив, что следователи устанавливают причастных к преступлению.

По данным Mash и «112», пострадавшим оказался Андрей Черезов — глава компании «Русская лаборатория воздушного транспорта» (РЛВТ), которая занимается разработкой беспилотников. Как пишет Mash, киллер поджидал Черезова ночью в подъезде его дома и выстрелил в него три раза на лестничной площадке.

Звуки выстрелов услышала супруга предпринимателя. Она открыла дверь, увидела раненого мужа и вызвала скорую. Стрелок к тому моменту успел скрыться. Согласно одной из версий, покушение связано с профессиональной деятельностью Черезова, отмечает «112». Преступника разыскивают правоохранительные органы.

Компания РЛВТ была зарегистрирована в 2022 году для научных исследований и разработок в области естественных и технических наук, пишет Mash. Однако недавно она получила подряды на поставку беспилотных авиационных систем в Воронежский государственный технический университет для проведения научных работ. Фирма победила в двух аукционах, а общая сумма контрактов составила 29,7 млн руб. По их условиям РЛВТ должна обеспечить заказчика 337 конструкторами БПЛА мультироторного типа и 17 комплектами управления.