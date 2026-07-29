USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
«Сахар» с привкусом Эвина…
Новость дня
«Сахар» с привкусом Эвина…

Покушение на разработчика дронов

15:39 430

В Туле неизвестный совершил покушение на местного «бизнесмена», сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону. «29 июля 2026 года в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена.

Потерпевший госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства. В СК возбудили дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), отметив, что следователи устанавливают причастных к преступлению.

По данным Mash и «112», пострадавшим оказался Андрей Черезов — глава компании «Русская лаборатория воздушного транспорта» (РЛВТ), которая занимается разработкой беспилотников. Как пишет Mash, киллер поджидал Черезова ночью в подъезде его дома и выстрелил в него три раза на лестничной площадке.

Звуки выстрелов услышала супруга предпринимателя. Она открыла дверь, увидела раненого мужа и вызвала скорую. Стрелок к тому моменту успел скрыться. Согласно одной из версий, покушение связано с профессиональной деятельностью Черезова, отмечает «112». Преступника разыскивают правоохранительные органы.

Компания РЛВТ была зарегистрирована в 2022 году для научных исследований и разработок в области естественных и технических наук, пишет Mash. Однако недавно она получила подряды на поставку беспилотных авиационных систем в Воронежский государственный технический университет для проведения научных работ. Фирма победила в двух аукционах, а общая сумма контрактов составила 29,7 млн руб. По их условиям РЛВТ должна обеспечить заказчика 337 конструкторами БПЛА мультироторного типа и 17 комплектами управления.

Израильский министр спалил американцев. Американцы в гневе
Израильский министр спалил американцев. Американцы в гневе
15:51 166
Покушение на разработчика дронов
Покушение на разработчика дронов
15:39 431
Трамп поговорил с Нетаньяху и Зеленским. А что дальше?
Трамп поговорил с Нетаньяху и Зеленским. А что дальше? наш обзор
15:24 340
Бакинский суд принял решение по гражданину Франции
Бакинский суд принял решение по гражданину Франции
15:14 722
41 год стажа, 10 дней на увольнение… Кому помешали библиотекари?
41 год стажа, 10 дней на увольнение… Кому помешали библиотекари? наши проблемы
12:34 2554
Танкер из «теневого флота» России подорвался и сел на мель. Регион перед лицом экологической катастрофы
Танкер из «теневого флота» России подорвался и сел на мель. Регион перед лицом экологической катастрофы наш обзор; все еще актуально
28 июля 2026, 22:34 7707
300 ракет-перехватчиков: Зеленский просит у Трампа экстренный «зимний пакет»
300 ракет-перехватчиков: Зеленский просит у Трампа экстренный «зимний пакет»
14:12 789
Зеленский об ударах по российским НПЗ и Крыму
Зеленский об ударах по российским НПЗ и Крыму видео; обновлено 13:57
13:57 5064
Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
12:43 2335
«Сахар» с привкусом Эвина…
«Сахар» с привкусом Эвина… Заговоришь — виселица, промолчишь — восемь лет; Наш ответ
10:38 2817
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
11:29 2564

ЭТО ВАЖНО

Израильский министр спалил американцев. Американцы в гневе
Израильский министр спалил американцев. Американцы в гневе
15:51 166
Покушение на разработчика дронов
Покушение на разработчика дронов
15:39 431
Трамп поговорил с Нетаньяху и Зеленским. А что дальше?
Трамп поговорил с Нетаньяху и Зеленским. А что дальше? наш обзор
15:24 340
Бакинский суд принял решение по гражданину Франции
Бакинский суд принял решение по гражданину Франции
15:14 722
41 год стажа, 10 дней на увольнение… Кому помешали библиотекари?
41 год стажа, 10 дней на увольнение… Кому помешали библиотекари? наши проблемы
12:34 2554
Танкер из «теневого флота» России подорвался и сел на мель. Регион перед лицом экологической катастрофы
Танкер из «теневого флота» России подорвался и сел на мель. Регион перед лицом экологической катастрофы наш обзор; все еще актуально
28 июля 2026, 22:34 7707
300 ракет-перехватчиков: Зеленский просит у Трампа экстренный «зимний пакет»
300 ракет-перехватчиков: Зеленский просит у Трампа экстренный «зимний пакет»
14:12 789
Зеленский об ударах по российским НПЗ и Крыму
Зеленский об ударах по российским НПЗ и Крыму видео; обновлено 13:57
13:57 5064
Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
12:43 2335
«Сахар» с привкусом Эвина…
«Сахар» с привкусом Эвина… Заговоришь — виселица, промолчишь — восемь лет; Наш ответ
10:38 2817
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
11:29 2564
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться