Если вас укусило животное: что делать в первые часы

По ее словам, каждое экстренное извещение, поступающее из медицинских учреждений в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии по поводу укуса, царапины или ослюнения животным незамедлительно регистрируется, после чего проводится эпидемиологическое расследование.

Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сообщила заведующая отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Айтякин Гурбанова.

«Эпидемиолог собирает подробную информацию о пострадавшем, обстоятельствах происшествия, виде животного, а также о том, является ли оно домашним или безнадзорным. Для организации наблюдения за животными, укусившими людей, соответствующая информация передается в ветеринарную службу.

Центр также осуществляет контроль за бесперебойным обеспечением медицинских учреждений эффективными антирабическими вакцинами, а при необходимости — антирабическим иммуноглобулином. Кроме того, контролируется прохождение пострадавшими полного курса вакцинации по утвержденной схеме и недопущение его самовольного прекращения. Для медицинских работников на регулярной основе организуются семинары, посвященные ликвидации очагов бешенства и правильному оказанию антирабической помощи пострадавшим. Безусловно, важную роль Республиканский центр гигиены и эпидемиологии играет и в информировании населения. В целях регулирования численности безнадзорных животных Центр проводит координированную работу совместно с местными органами исполнительной власти и ветеринарной службой».

А. Гурбанова сообщила, что, согласно статистическим данным, за первые шесть месяцев 2026 года по республике зарегистрировано 23 293 случая укусов животных: «Из них 11 670 случаев связаны с известными животными (собаки, кошки), а 11 108 — с неизвестными животными (собаки, кошки, крысы). Все лица, пострадавшие от укусов животных, были обеспечены антирабической вакцинацией. В настоящее время медицинские учреждения располагают достаточным запасом антирабических вакцин».

Далее А. Гурбанова рекомендует, что «если гражданин получил травму в результате укуса любого животного в нерабочий день, ему следует незамедлительно обратиться за экстренной медицинской помощью или в ближайшее медицинское учреждение, работающее круглосуточно (24/7)». По ее словам, в медицинском учреждении пострадавшему должна быть оказана первая медицинская помощь и незамедлительно начат курс лечения: «Как детям, так и взрослым против бешенства вводится антирабическая вакцина в одинаковой дозировке. Курс лечения назначается врачом в соответствии со схемой, установленной производителем вакцины. Если укусившее животное известно и остается живым в течение 10 дней после укуса, назначается условный курс лечения. В настоящее время, в соответствии с применяемой в республике вакциной, пострадавшему вводят антирабическую вакцину в день обращения (0-й день), а также на 3-й и 7-й дни.

Если животное неизвестно либо известно, но погибло в течение 10 дней после укуса, назначается безусловный курс лечения. В этом случае вакцина вводится в день обращения (0-й день), а также на 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни. Все дозы вакцины вводятся внутримышечно».

А. Гурбанова отметила, что в зависимости от локализации повреждения пациенту наряду с антирабической вакциной может быть введен антирабический иммуноглобулин: «Антирабический иммуноглобулин применяется при повреждениях верхней части тела, а также в случаях укусов животных с подтвержденным диагнозом бешенства. Кроме того, для профилактики столбняка пострадавшему вводится противостолбнячный анатоксин. После вакцинации активный иммунитет формируется в течение 10–14 дней, а полный курс вакцинации обеспечивает защиту человека сроком на один год».