Израильский министр спалил американцев. Американцы в гневе

В Израиле разгорелся скандал после заявления министра обороны Исраэля Каца, который в эфире «14 Канала» сообщил, что американские самолеты, действовавшие с баз на территории Израиля, в последние недели наносили удары по Ирану.

До этого момента подобная информация находилась под военной цензурой и была запрещена к публикации. Почему? Потому что ставит под угрозу безопасность союзников, и, главное, делает Израиль целью потенциального ответного удара.

После слов Каца военная цензура была вынуждена разрешить публикацию этих сведений. Однако по израильскому законодательству министр обороны не обладает полномочиями самостоятельно раскрывать секретную информацию - такое право принадлежит премьер-министру или главному военному цензору.

По данным СМИ со ссылкой на анонимный источник в ЦАХАЛ, заявление Каца вызвало резкое недовольство в CENTCOM, поскольку раскрыло чувствительные детали совместных операций.

Сообщается, что начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир принес извинения командующему CENTCOM адмиралу Брэду Куперу. Кроме того, после инцидента Израиль повысил уровень боевой готовности, опасаясь возможных последствий.