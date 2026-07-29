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Цены на авиабилеты по направлению в Турцию: что показывает сравнение?

экспертный анализ
16:09 955

В летний сезон обсуждение цен на авиабилеты по направлению в Турцию становится особенно активным. Но действительно ли разница в стоимости между предложениями различных авиакомпаний настолько велика?

Эксперт в области туризма Рахман Гулиев сравнивает тарифы различных авиакомпаний на маршрутах в Турцию, в частности Баку - Стамбул - Баку, анализирует основные факторы, влияющие на формирование стоимости авиабилетов, а также рассматривает, насколько существенны различия в ценах между перевозчиками. Исследование основано на данных, опубликованных на платформах Aviasales и Kayak на момент подготовки статьи. При сравнении учитывалась не только базовая стоимость билета, но и наполнение тарифа, наличие дополнительных сборов, а также итоговая сумма, которую фактически оплачивает пассажир.

Как показывает сравнение, между стартовыми тарифами авиакомпаний AJet и Azerbaijan Airlines наблюдается лишь незначительная разница. При этом тарифы Pegasus и Turkish Airlines оказались выше. Вместе с тем при сравнении билетов эксперт советует учитывать не только первоначальную стоимость. Во многих тарифах бюджетных авиакомпаний зарегистрированный багаж, питание на борту и выбор места оплачиваются отдельно. У авиакомпаний с полным спектром обслуживания большинство этих услуг уже включено в стоимость тарифа, что позволяет пассажиру пользоваться более широким пакетом услуг без дополнительных расходов.

Стоимость авиабилетов не является фиксированной и формируется под влиянием сразу нескольких факторов, пишет Гулиев. Цена авиабилета зависит от рыночной ситуации, уровня конкуренции, загрузки рейса и времени, оставшегося до вылета. По мере приближения даты рейса и увеличения его загрузки наиболее выгодные тарифы постепенно заканчиваются, в результате чего в продаже остаются более дорогие билеты: «Поэтому тем, кто планирует путешествие в летний сезон, лучше не откладывать покупку билетов на последние дни. Заблаговременное планирование поездки позволяет воспользоваться наиболее выгодными тарифами и сохранить более широкий выбор доступных рейсов и условий перелета. Кроме того, при сравнении предложений разных авиакомпаний следует обращать внимание не только на цену, но и на услуги, включенные в тариф, наличие прямого рейса, продолжительность путешествия и итоговую стоимость поездки».

В текущем году официального повышения базовых тарифов на рейсах в Турцию не проводилось, обращает внимание эксперт. Высокий пассажирский спрос отражается и на загрузке рейсов: в среднем продается более 80% мест. После открытия продажи самые доступные тарифы постепенно заканчиваются, поэтому билеты, приобретаемые ближе к дате вылета, как правило, стоят дороже. При этом большинство пассажиров, планирующих летний отдых, покупают билеты за несколько месяцев до поездки, когда еще доступны более выгодные тарифы. В период пикового спроса в продаже, как правило, остаются билеты более высоких тарифных категорий. В связи с устойчиво высоким спросом на данном направлении за последние месяцы было увеличено количество рейсов по маршруту Баку – Стамбул.

Таким образом, отмечает Гулиев, при выборе авиабилета ориентироваться исключительно на его первоначальную стоимость не всегда правильно: «Для объективного сравнения предложений разных авиакомпаний важно учитывать, какие услуги включены в тариф, как дополнительные сборы влияют на итоговую стоимость поездки, а также обращать внимание на условия перелета и общий уровень комфорта. Такой подход позволяет пассажирам сделать более взвешенный выбор с учетом своих потребностей и бюджета».

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