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«Сахар» с привкусом Эвина…

ТуранБанк и ITFC продолжают успешное сотрудничество в сфере финансирования

16:14 274

ТуранБанк, один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, продолжает успешно развивать партнерство с Международной исламской торговой финансовой корпорацией (ITFC), являющейся членом Группы Исламского банка развития (IsDB).

В рамках соглашения о финансировании на сумму 10 млн долларов США, подписанного между сторонами с целью расширения поддержки международных торговых операций, ТуранБанк успешно завершил привлечение очередного транша финансирования в размере 2 млн долларов. Таким образом, общий объем средств, привлеченных в рамках вышеуказанного соглашения на сегодняшний день, составил 5,5 млн долларов. 

Привлеченные финансовые ресурсы направлены на поддержку торговых операций малых и средних предприятий (МСП), действующих в Азербайджане, а также на финансирование импортно-экспортных операций.

Своевременная и последовательная реализация проектов в рамках соглашения не только демонстрирует финансовые возможности и кредитный потенциал ТуранБанка, но и является подтверждением высокого уровня доверия со стороны международных финансовых институтов к финансовой устойчивости банка, принципам прозрачного управления и его институциональной репутации.

Функционирующий с 1992 года ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов через 22 точки продаж. 

Подробную информацию о новой услуге, предоставляемой банком, можно получить на его официальном веб-сайте или подписавшись на страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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