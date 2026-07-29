ТуранБанк и ITFC продолжают успешное сотрудничество в сфере финансирования

ТуранБанк, один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, продолжает успешно развивать партнерство с Международной исламской торговой финансовой корпорацией (ITFC), являющейся членом Группы Исламского банка развития (IsDB).

В рамках соглашения о финансировании на сумму 10 млн долларов США, подписанного между сторонами с целью расширения поддержки международных торговых операций, ТуранБанк успешно завершил привлечение очередного транша финансирования в размере 2 млн долларов. Таким образом, общий объем средств, привлеченных в рамках вышеуказанного соглашения на сегодняшний день, составил 5,5 млн долларов.

Привлеченные финансовые ресурсы направлены на поддержку торговых операций малых и средних предприятий (МСП), действующих в Азербайджане, а также на финансирование импортно-экспортных операций.

Своевременная и последовательная реализация проектов в рамках соглашения не только демонстрирует финансовые возможности и кредитный потенциал ТуранБанка, но и является подтверждением высокого уровня доверия со стороны международных финансовых институтов к финансовой устойчивости банка, принципам прозрачного управления и его институциональной репутации.

Функционирующий с 1992 года ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов через 22 точки продаж.

Подробную информацию о новой услуге, предоставляемой банком, можно получить на его официальном веб-сайте или подписавшись на страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).