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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Комфорт частного дома или преимущества квартиры? Какой выбор выгоднее?

16:16 790

Можно ли купить квартиру с собственным садом в жилом комплексе?

Жить в центре города и при этом иметь собственный сад — мечта многих. Именно поэтому квартиры с частным садом в последние годы стали одним из самых востребованных форматов жилья среди покупателей.

Жилой комплекс Park Yasamal предлагает такую возможность благодаря новым квартирам с собственными садами, которые недавно поступили в продажу. В готовых и строящихся корпусах доступны 2-, 3-, 4-комнатные квартиры, а также квартиры-студии с собственным садом и террасой. Здесь каждый сможет выбрать жилье, которое соответствует своему образу жизни и потребностям.

Ваш личный сад — продолжение вашего дома. Пространство для отдыха, вдохновения и семейных моментов, где каждая деталь создана для комфорта. Наслаждайтесь свежим воздухом, тишиной и приватностью, не покидая территорию жилого комплекса.

Жилой комплекс Park Yasamal предлагает своим жителям комфортную жизнь с развитой внутренней инфраструктурой. Зоны отдыха у озера, просторный зеленый парк, футбольное поле, частный детский сад, система круглосуточного видеонаблюдения (24/7), а также вместительная и безопасная парковка делают повседневную жизнь более удобной и безопасной. В непосредственной близости от комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни.

Комплекс находится в Ясамальском районе, рядом с Бакинским центром ASAN xidmət №3, что обеспечивает удобный доступ в разные части города.

Кроме того, масштабный проект благоустройства и реконструкции территории вокруг водоема, долгие годы известного как «Канлы гёль», свидетельствует о том, что в будущем эта зона превратится в современный городской парк, что еще больше повысит привлекательность района.

В жилом комплексе Park Yasamal как расположение зданий, так и планировки квартир разработаны с учетом принципа максимального комфорта. Оптимальное размещение корпусов позволяет жителям максимально эффективно пользоваться всеми преимуществами комплекса. Рациональные планировочные решения создают ощущение простора без компромиссов. Каждый метр продуман до мелочей, чтобы подарить больше свободы, удобства и возможностей для комфортной жизни.

При отделке квартир используются материалы известных европейских брендов. Все квартиры передаются владельцам с полностью готовым ремонтом.

Для покупателей предусмотрены различные варианты финансирования. Приобрести квартиру можно в рассрочку сроком до 36 месяцев или в ипотеку сроком до 20 лет. Кроме того, новая модель продаж компании «Покупай квартиру поэтапно» позволяет стать владельцем жилья на беспроцентных условиях и без ежемесячных обязательных платежей.

Если вы тоже мечтаете о квартире с собственным садом или террасой в современном жилом комплексе, посетите офис продаж Kristal или позвоните по номеру *1544, чтобы получить подробную информацию.

Подробнее: *1544

Адрес: Ясамальский район, улица Камиля Рагимли

kristal.az

 

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