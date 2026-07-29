Алиев принял президента Объединенного мира борьбы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля принял президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича. Об этом информирует официальный сайт главы государства.
Согласно информации, во время беседы Ненад Лалович заявил, что для него большая честь встретиться с президентом Азербайджана. Он подчеркнул, что чемпионат мира по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет, проходящий в Баку, организован на самом высоком уровне, выразил за это признательность Ильхаму Алиеву, а также благодарность за поддержку деятельности Объединенного мира борьбы.
Гость подчеркнул развитие борьбы в Азербайджане, отметил, что в стране регулярно проводятся различные международные соревнования по этому виду спорта, рассказал об успешном сотрудничестве с Федерацией борьбы Азербайджана.
Ильхам Алиев отметил важность проходящего в Баку чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, подчеркнул значимость проведения подобных спортивных мероприятий в Азербайджане и в дальнейшем. Глава государства заявил, что азербайджанские борцы до настоящего времени добились многих выдающихся побед.
На встрече была отмечена работа, проводимая в Азербайджане на государственном уровне для развития этого вида спорта. Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Объединенным миром борьбы.