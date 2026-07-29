Алиев принял президента Объединенного мира борьбы

Согласно информации, во время беседы Ненад Лалович заявил, что для него большая честь встретиться с президентом Азербайджана. Он подчеркнул, что чемпионат мира по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет, проходящий в Баку, организован на самом высоком уровне, выразил за это признательность Ильхаму Алиеву, а также благодарность за поддержку деятельности Объединенного мира борьбы.

Гость подчеркнул развитие борьбы в Азербайджане, отметил, что в стране регулярно проводятся различные международные соревнования по этому виду спорта, рассказал об успешном сотрудничестве с Федерацией борьбы Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил важность проходящего в Баку чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, подчеркнул значимость проведения подобных спортивных мероприятий в Азербайджане и в дальнейшем. Глава государства заявил, что азербайджанские борцы до настоящего времени добились многих выдающихся побед.

На встрече была отмечена работа, проводимая в Азербайджане на государственном уровне для развития этого вида спорта. Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Объединенным миром борьбы.