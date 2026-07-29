Пашинян о начале конца ЕАЭС

Если не будет найдено решение по вопросу Армении, это станет началом конца Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, комментируя ограничения на ввоз ряда армянских товаров.

«Диалог с Владимиром Путиным состоялся. Как минимум по нескольким вопросам мы пришли к общему пониманию: самое главное, что у Армении есть легитимное право формировать для себя альтернативы. Я сказал президенту РФ, что мы провозгласили этот путь и будем идти по нему, особенно сейчас, когда за это проголосовал и народ Армении. У Армении всегда и во всех вопросах должны быть альтернативы, а эпоха отсутствия альтернатив закрыта. Вопрос здесь в том, когда эта альтернатива должна быть реализована», — сказал армянский премьер журналистам после заседания партии «Гражданский договор».

Что касается вопроса проведения референдума по вступлению в ЕС или ЕАЭС, Пашинян отметил, что перед его проведением Армения как минимум должна подать заявку на членство в ЕС.