Выпил, зарезал – в тюрьму на 18 лет

По данным следствия, трагедия произошла в январе этого года в поселке Рамана. Гасанов и его коллега, Зафар Мамедов, снимали комнату за 4 маната в день и работали разнорабочими. В день происшествия мужчины выпивали, после чего между ними вспыхнула ссора. Спустя некоторое время после этого пьяный Гасанов нанес спящему Мамедову 23 ножевых ранения. От полученных травм Мамедов скончался на месте. Гасанову были предъявлены обвинения по нескольким пунктам статьи 120 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, и из хулиганских побуждений.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение дела 57‑летнего жителя Уджарского района Гусейна Гасанова, обвиненного в убийстве своего коллеги и соседа по съемной комнате.

На суде Гасанов признал вину частично. Он рассказал, что много лет работал в Украине, после возвращения в Азербайджан в 2008 году был осужден за убийство и провел 15 лет в тюрьме. Освободившись, переехал в Баку, жил в Рамане, работал разнорабочим. По его словам, отношения с Мамедовым были напряженными: тот не следил за порядком, пренебрегал бытовыми обязанностями, часто напоминал Гасанову о прежней судимости, что вызывало у последнего раздражение.

Гасанов заявил, что в день убийства они оба были пьяны, а обиды, накопившиеся за долгое время, «не выходили из головы». Он подчеркнул, что решил убить Мамедова после долгих размышлений. В содеянном подсудимый раскаялся, заявив, что без алкоголя трагедии бы не произошло.

Брат погибшего рассказал суду, что Зафар Мамедов приехал в Баку на заработки, был общительным, но злоупотреблял спиртным и принимал лекарства из‑за нервного расстройства. Он заявил, что требует для обвиняемого максимально строгого наказания.

Хозяйка дома, где жили мужчины, сообщила, что Мамедов арендовал комнату всего 20 дней, говорил ей, что его жена больна раком и он пытается заработать деньги на лечение. В день убийства она услышала шум, вошла в комнату и увидела Мамедова в крови: «Зафар прожил в нашем доме всего 20 дней. В день происшествия я услышала шум и пошла в комнату, где жили квартиранты. Когда открыла дверь, увидела Зафара в крови и позвала соседей на помощь».

Согласно приговору Сумгайытского суда по тяжким преступлениям, Гусейн Гасанов осужден на 18 с половиной лет лишения свободы, первые 3 года — в тюрьме, оставшаяся часть срока — в учреждении особого режима.