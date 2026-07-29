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Генпрокуратура Армении требует: конфисковать имущество Кочаряна и Царукяна

16:59 553

Генпрокуратура Армении потребовала конфисковать у экс-президента Роберта Кочаряна и связанных с ним лиц 22 объекта недвижимости и активы на миллиарды драмов, передают армянские СМИ.

Согласно сообщению ведомства, представленное в суд исковое заявление содержит требование о конфискации: 22 объектов недвижимости, совокупная средняя рыночная стоимость 19 из которых составляет 11,15 млрд драмов, а также прав на приобретение двух объектов недвижимости; облигаций, приобретенных за 3,08 млн долларов и 985,19 млн драмов, а также банковских вкладов на сумму свыше 1,41 млн долларов и 200 млн драмов; долей участия в 13 юридических лицах, в том числе в ООО «Тойота Ереван», страховом ООО «Наири Иншуранс» и других компаниях; стоимости приобретения долей участия в четырех юридических лицах; прав требования по займам на 4,03 млн долларов, 8,30 млрд драмов, 260,45 млн рублей и 0,59 млн евро; двух транспортных средств, а также стоимости приобретения имущества в размере, эквивалентном 3,82 млрд драмов.

Также Генпрокуратура Армении требует взыскать с лидера партии «Процветающая Армения», владельца Multi Group Гагика Царукяна и связанных с ним лиц имущество, корпоративные права и денежные средства.

Согласно заявлению ведомства, в рамках производства о конфискации имущества предположительно незаконного происхождения в исковые требования включены: 75 объектов недвижимости, в том числе 52 квартиры в районе Нор Норк в Ереване, пять квартир на улице Абовяна, 11 квартир в Котайкской области, другие объекты; рыночная стоимость 10 объектов имущества; 42 транспортных средства; доли участия в 38 юридических лицах, включая ООО «Мульти Груп Концерн», ООО «Мульти Автотранс», ООО «Онира Клаб» и другие компании; денежные средства в размере 105 865 865 226 драмов.

Ранее по удовлетворенному судом ходатайству прокуратуры в качестве меры по обеспечению иска управление ЗАО «Араратцемент» было передано государству, указал начальник управления Генпрокуратуры по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Корюн Серобян.

Гагик Царукян с 7 июля находится под арестом на два месяца. Он является фигурантом уголовных производств по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, по делу о незаконной охоте, а также по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере.

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