Хирургу Эльшану Алиеву дали 9 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 43-летнего хирурга клиники Kəpəz Hospital Эльшана Алиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств. Как сообщает haqqin.az, предъявленное подсудимому обвинение было доказано в ходе судебного следствия.

Из материалов дела следует, что подсудимый ранее привлекался за преступление, связанное с наркотиками, и на тот момент имел непогашенную судимость. Хирург Эльшан Алиев был задержан сотрудниками полиции в мае прошлого года в отеле Opera Hotel. В ходе осмотра номера были обнаружены различные виды наркотических средств — 94,921 грамма героина и 86,837 грамма метамфетамина.

Обвиняемый Эльшан Алиев вину не признал. В своих показаниях он заявил, что употреблял наркотики пять лет назад, однако после освобождения из заключения к ним больше не прибегал. Свое пребывание в отеле в день задержания он объяснил подготовкой к экзамену, организованному Министерством здравоохранения. По словам хирурга, за день до этого он приехал в отель, чтобы подготовиться к экзамену: «Я не употреблял наркотики и не занимался их продажей».

Решением суда Эльшан Алиев приговорен к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что сердечно-сосудистый хирург Эльшан Алиев до работы в Kəpəz Hospital трудился в ряде других частных клиник, таких как Lazur Hospital, Real Hospital и Alo Doktor.