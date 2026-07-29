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На вес золота. Бакинские поселки умирают без воды

наши проблемы
Сабина Джафарова, автор haqqin.az
17:31 528

В редакцию haqqin.az поступила коллективная жалоба от жителей поселка Шувялан. По их словам, в населенном пункте, особенно в районе неподалеку от известной мечети Мир Мовсум ага, сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением.

Люди доведены до крайности и просят ответа от Государственного агентства водных ресурсов уже через редакцию, поскольку сами его получить не могут. Жители поселка убеждены, что подобный водный коллапс сегодня охватил не только Шувялан, но и многие другие пригородные населенные пункты Баку. Это при том, что лето на Абшероне — это время, когда зной плавит асфальт, а потребность в воде становится вопросом жизненной необходимости. Но для жителей поселка Шувялан наступление жары давно превратилось в ежегодное испытание на выносливость. Начиная с первых летних дней централизованное водоснабжение здесь попросту исчезает: люди неделями не видят ни капли из крана и вынуждены добывать жизненно важный ресурс своими силами.

В поселке Шувялан, особенно в районе неподалеку от известной мечети Мир Мовсум ага, сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением

Действительность превратилась в суровую арифметику выживания. Официальный тариф на питьевую воду из централизованной системы в Азербайджане составляет 70 гяпиков за кубометр в крупных городах и 60 гяпиков в других регионах. Для сравнения: обычная пол-литровая бутылка воды в магазине обходится в среднем в 62 гяпика. Но жителям Шувялана приходится платить за бытовую воду по совершенно иным, драконовским расценкам.

Чтобы просто постирать вещи, принять душ и помыть детей, причем летом это приходится делать намного чаще, и не дать засохнуть зеленым насаждениям, люди вынуждены регулярно заказывать частные водовозы. Как сообщают шувяланцы, один грузовой бак емкостью 7–10 тонн обходится в 50–60 манатов. При этом даже при предельно экономном расходе 7 тонн воды семье хватает максимум на неделю.

Простой подсчет показывает масштаб финансового удара: если бы тот же объем в 7 кубометров поступал через официальный водопровод, он обошелся бы семье примерно в 4 маната 20 гяпиков. В реальности же жители переплачивают почти в четырнадцать раз! За один только летний месяц расходы на воду у одной семьи достигают 200–240 манатов. Для сравнения: за сезон эта переплата превышает сумасшедшие 600 манатов только на одно домохозяйство.

Но финансовая сторона — лишь половина беды. Главный вопрос — как выживать тем, у кого просто нет таких денег? В поселке проживают и малоимущие семьи, пенсионеры, многодетные семьи. Для них покупка водовоза — непозволительная роскошь. Вопрос «Где взять воду, чтобы элементарно приготовить еду, умыться и умыть ребенка?» остается без ответа.

Если до начала лета вода поступала хотя бы по ночам пару раз в неделю, давая возможность наполнить баки, то сейчас водопроводные трубы окончательно пересохли. Звонки на «горячую линию» оператора водоснабжения «955» превратились в замкнутый круг. Операторы из раза в раз повторяют шаблонную фразу: «В магистральных линиях отсутствует необходимое давление, проблема решается». Однако ни конкретных сроков, ни временного графика подачи воды людям не называют. Возникает вопрос: как в таком случае решается проблема «с давлением» в те редкие моменты, когда вода в трубах появляется: значит, как-то эту проблему решить можно? Куда уходит вода и почему многолетняя проблема не находит решения именно в самый пик летнего зноя?

Жители готовят коллективное обращение в Государственное агентство водных ресурсов, чтобы получить хоть какой-то ответ

Терпение людей окончательно лопнуло - жители готовят коллективное обращение в Государственное агентство водных ресурсов, чтобы получить хоть какой-то ответ. Граждане убеждены в том, что на сегодняшний день они не требуют невозможного — шувяланцы лишь просят обеспечить их элементарным коммунальным благом, гарантированным государством.

Сколько еще неделя за неделей людям жить в условиях антисанитарии и обезвоживания? Редакция рассчитывает, что ответственные структуры не оставят данный сигнал без внимания и предпримут экстренные меры по нормализации водоснабжения в поселке Шувялан.

Между тем, как сообщили haqqin.az в пресс-службе Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, в летний сезон в связи с повышением температуры воздуха значительно возрастает спрос на питьевую воду.

«Наблюдения показывают, что в этот период ежедневное потребление воды в среднем увеличивается на 20–30 процентов, а в некоторые дни пиковый спрос бывает еще выше. Основными причинами этого являются рост бытовых нужд населения, полив приусадебных участков и зеленых насаждений, а также увеличение плотности населения в сезонных зонах отдыха. Государственное агентство водного хозяйства Азербайджана осуществляет все необходимые меры для обеспечения населения качественной питьевой водой в летний сезон. Вместе с тем сохранение и эффективное управление водными ресурсами требует ответственного подхода не только со стороны государственных структур, но и от каждого гражданина. Экономно используя воду, можно поддержать как сохранение существующих ресурсов, так и бесперебойное водоснабжение всех абонентов», - заявили нам в ведомстве.

P.S. Когда материал готовился к публикации, с редакцией связались представители водного оператора и сообщили «радостную весть»: накануне вода поступила в Шувялан. Однако, как заявили нам сами жители поселка, в водопроводной линии в их домах по-прежнему нет и намека на восстановление водоснабжения...

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