На вес золота. Бакинские поселки умирают без воды

В редакцию haqqin.az поступила коллективная жалоба от жителей поселка Шувялан. По их словам, в населенном пункте, особенно в районе неподалеку от известной мечети Мир Мовсум ага, сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением. Люди доведены до крайности и просят ответа от Государственного агентства водных ресурсов уже через редакцию, поскольку сами его получить не могут. Жители поселка убеждены, что подобный водный коллапс сегодня охватил не только Шувялан, но и многие другие пригородные населенные пункты Баку. Это при том, что лето на Абшероне — это время, когда зной плавит асфальт, а потребность в воде становится вопросом жизненной необходимости. Но для жителей поселка Шувялан наступление жары давно превратилось в ежегодное испытание на выносливость. Начиная с первых летних дней централизованное водоснабжение здесь попросту исчезает: люди неделями не видят ни капли из крана и вынуждены добывать жизненно важный ресурс своими силами.

Действительность превратилась в суровую арифметику выживания. Официальный тариф на питьевую воду из централизованной системы в Азербайджане составляет 70 гяпиков за кубометр в крупных городах и 60 гяпиков в других регионах. Для сравнения: обычная пол-литровая бутылка воды в магазине обходится в среднем в 62 гяпика. Но жителям Шувялана приходится платить за бытовую воду по совершенно иным, драконовским расценкам. Чтобы просто постирать вещи, принять душ и помыть детей, причем летом это приходится делать намного чаще, и не дать засохнуть зеленым насаждениям, люди вынуждены регулярно заказывать частные водовозы. Как сообщают шувяланцы, один грузовой бак емкостью 7–10 тонн обходится в 50–60 манатов. При этом даже при предельно экономном расходе 7 тонн воды семье хватает максимум на неделю. Простой подсчет показывает масштаб финансового удара: если бы тот же объем в 7 кубометров поступал через официальный водопровод, он обошелся бы семье примерно в 4 маната 20 гяпиков. В реальности же жители переплачивают почти в четырнадцать раз! За один только летний месяц расходы на воду у одной семьи достигают 200–240 манатов. Для сравнения: за сезон эта переплата превышает сумасшедшие 600 манатов только на одно домохозяйство. Но финансовая сторона — лишь половина беды. Главный вопрос — как выживать тем, у кого просто нет таких денег? В поселке проживают и малоимущие семьи, пенсионеры, многодетные семьи. Для них покупка водовоза — непозволительная роскошь. Вопрос «Где взять воду, чтобы элементарно приготовить еду, умыться и умыть ребенка?» остается без ответа. Если до начала лета вода поступала хотя бы по ночам пару раз в неделю, давая возможность наполнить баки, то сейчас водопроводные трубы окончательно пересохли. Звонки на «горячую линию» оператора водоснабжения «955» превратились в замкнутый круг. Операторы из раза в раз повторяют шаблонную фразу: «В магистральных линиях отсутствует необходимое давление, проблема решается». Однако ни конкретных сроков, ни временного графика подачи воды людям не называют. Возникает вопрос: как в таком случае решается проблема «с давлением» в те редкие моменты, когда вода в трубах появляется: значит, как-то эту проблему решить можно? Куда уходит вода и почему многолетняя проблема не находит решения именно в самый пик летнего зноя?