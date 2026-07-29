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Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса

Инара Рафикгызы
17:40 320

В Низаминском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Абдуллы Ибрагимли, Ибрагима Асадли, Эльчина Байрамлы и Мехмана Зейналова, обвиняемых в распространении в социальных сетях материалов, пропагандирующих коммунистическую идеологию, а также в попытке провести шествие с флагами СССР.

Как сообщает haqqin.az, решением суда Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли приговорены к 2 годам лишения свободы каждый, Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов — к 1,5 года лишения свободы каждый.

Напомним, что в ноябре прошлого года в социальных сетях появились видеозаписи, на которых группа лиц пыталась провести шествие с флагами СССР с целью пропаганды коммунистической идеологии.

В результате мероприятий, проведённых Министерством внутренних дел, были установлены и задержаны организаторы акции — Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадли, Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов. По решению суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Им предъявлено обвинение по статье 233 Уголовного кодекса (организация действий, повлёкших нарушение общественного порядка, либо активное участие в таких действиях).

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