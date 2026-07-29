Высадка американского десанта и похищение иранского урана. Блеф или последний шанс?

США рассматривают возможность задействовать несколько тысяч военнослужащих для проведения операции на ядерных объектах Ирана. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники. По их сведениям, американский спецназ в случае получения приказа готов приступить к «самой сложной операции в военной истории» по захвату обогащенного урана на укрепленных ядерных объектах исламской республики. В наземной операции могут быть задействованы тысячи военных. Они станут штурмовать ядерные объекты и обеспечивать их оцепление, пока небольшая группа бойцов сил специальных операций займется изъятием обогащенного урана.
Но возникает вопрос: реализуема ли вообще подобная задача «на земле»? Ведь у Ирана явно немало подготовленных войск возле таких объектов. Есть ли у американцев ресурс, чтобы, высадившись с неба, суметь осуществить подобные операции в разных частях Ирана?
Своими комментариями на этот счет поделились с haqqin.az известные специалисты по региону.
Израильский военный эксперт, автор военно-аналитического YouTube-канала Сергей Ауслендер сообщил, что видел планы этих операций. «Я всегда довольно скептически отношусь к тому, что планы подобных операций в таком подробном изложении попадают в прессу. У меня это всегда вызывает большие сомнения, что такое вообще в принципе возможно. Что же до всей этой истории, то у американцев есть возможность — при том что они обладают в иранском небе абсолютным господством в воздухе — попытаться полностью изолировать район боевых действий. То есть создать там безопасный периметр и просто не подпустить иранские войска на дальность действия любого оружия, кроме ракет и беспилотников, так как у них сотни и тысячи километров дальности. Поэтому придется еще и обеспечивать ПВО этого района. Теоретически это можно попробовать. Там проблема на самом деле в том, как глубоко и надежно «похоронен» этот уран.
Во-вторых, это довольно увесистая вещь. Обогащенный уран находится в форме газа в очень прочных и мощных герметичных контейнерах, и их нужно оттуда достать. Это сопряжено с огромными техническими сложностями. Проще там все взорвать так, чтобы «закопать» под толщей земли навсегда, но гарантировать это невозможно.
Так что насчет небольшой группы бойцов — там должна быть как раз большая группа, плюс с ними должны работать специалисты-ядерщики. Бойцы на глаз не смогут определить, обогащенный это уран или какая-нибудь обманка», — объяснил Ауслендер.
Специалист по Ближнему Востоку, грузинский политолог Василий Папава заявил в свою очередь, что обсуждение возможной спецоперации США на иранских ядерных объектах демонстрирует не столько готовность к моментальному вторжению, сколько глубокий кризис классических методов сдерживания.
«Перенос акцента с точечных авиаударов на масштабную наземную фазу свидетельствует об исчерпании возможностей дистанционного воздействия: подземная инфраструктура в Фордо, Исфахане и Натанзе настолько укреплена, что даже сверхмощные боеприпасы не гарантируют полного уничтожения или нейтрализации обогащенного урана. Таким образом, сама идея привлечения нескольких тысяч военнослужащих, включая элиту в лице SEAL Team 6, рейнджеров и специализированных химико-радиологических подразделений, выглядит не как стандартный рейд, а как вынужденная и крайне громоздкая военно-инженерная операция. Ядром этой концепции становится не просто захват территории, а длительное удерживание логистических коридоров для вывоза или нейтрализации гигантского объема радиоактивных материалов», — рассказывает эксперт.
По его мнению, главное стратегическое противоречие этого замысла кроется в несоответствии декларируемого формата реальным условиям его выполнения.
«Разработчики плана сталкиваются с неизбежной трансформацией локальной спецоперации в полномасштабный фронтовой конфликт. Географический разброс ключевых точек на сотни километров друг от друга исключает фактор внезапности: атака на один объект мгновенно приведет в боевую готовность оборону других. Зачистка завалов, разминирование и извлечение 400 килограммов высокообогащенного урана потребуют не часов, а дней или даже недель непрерывного присутствия. В условиях высокогорья и укрепленных подземных лабиринтов даже при ослабленной иранской ПВО американские силы окажутся втянуты в затяжные городские и подземные бои с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), что неизбежно нивелирует технологическое преимущество США.
При этом возвращение данного сценария на стол высшего руководства США, несмотря на его колоссальные риски, объясняется исключительно тупиком на дипломатическом треке. Фактически перед нами классический пример военно-политического блефа и предельного давления: утечки о подготовке операции JSOC и 82-й воздушно-десантной дивизии призваны продемонстрировать Тегерану готовность Вашингтона к крайним мерам. Однако реальная цена реализации этого плана остается чрезмерно высокой для самих Соединенных Штатов. Неконтролируемая эскалация, неизбежное полное перекрытие Ираном Ормузского пролива, дестабилизация мирового энергетического рынка и угроза масштабных асимметричных ответов по всему Ближнему Востоку превращают наземную операцию из рационального военного решения в инструмент последнего довода, вероятность практического применения которого крайне мала без полного разрушения существующего дипломатического каркаса», — заключил Папава.