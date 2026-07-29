Высадка американского десанта и похищение иранского урана. Блеф или последний шанс?

США рассматривают возможность задействовать несколько тысяч военнослужащих для проведения операции на ядерных объектах Ирана. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники. По их сведениям, американский спецназ в случае получения приказа готов приступить к «самой сложной операции в военной истории» по захвату обогащенного урана на укрепленных ядерных объектах исламской республики. В наземной операции могут быть задействованы тысячи военных. Они станут штурмовать ядерные объекты и обеспечивать их оцепление, пока небольшая группа бойцов сил специальных операций займется изъятием обогащенного урана. Но возникает вопрос: реализуема ли вообще подобная задача «на земле»? Ведь у Ирана явно немало подготовленных войск возле таких объектов. Есть ли у американцев ресурс, чтобы, высадившись с неба, суметь осуществить подобные операции в разных частях Ирана? Своими комментариями на этот счет поделились с haqqin.az известные специалисты по региону.

Израильский военный эксперт, автор военно-аналитического YouTube-канала Сергей Ауслендер сообщил, что видел планы этих операций. «Я всегда довольно скептически отношусь к тому, что планы подобных операций в таком подробном изложении попадают в прессу. У меня это всегда вызывает большие сомнения, что такое вообще в принципе возможно. Что же до всей этой истории, то у американцев есть возможность — при том что они обладают в иранском небе абсолютным господством в воздухе — попытаться полностью изолировать район боевых действий. То есть создать там безопасный периметр и просто не подпустить иранские войска на дальность действия любого оружия, кроме ракет и беспилотников, так как у них сотни и тысячи километров дальности. Поэтому придется еще и обеспечивать ПВО этого района. Теоретически это можно попробовать. Там проблема на самом деле в том, как глубоко и надежно «похоронен» этот уран. Во-вторых, это довольно увесистая вещь. Обогащенный уран находится в форме газа в очень прочных и мощных герметичных контейнерах, и их нужно оттуда достать. Это сопряжено с огромными техническими сложностями. Проще там все взорвать так, чтобы «закопать» под толщей земли навсегда, но гарантировать это невозможно. Так что насчет небольшой группы бойцов — там должна быть как раз большая группа, плюс с ними должны работать специалисты-ядерщики. Бойцы на глаз не смогут определить, обогащенный это уран или какая-нибудь обманка», — объяснил Ауслендер.

Специалист по Ближнему Востоку, грузинский политолог Василий Папава заявил в свою очередь, что обсуждение возможной спецоперации США на иранских ядерных объектах демонстрирует не столько готовность к моментальному вторжению, сколько глубокий кризис классических методов сдерживания. «Перенос акцента с точечных авиаударов на масштабную наземную фазу свидетельствует об исчерпании возможностей дистанционного воздействия: подземная инфраструктура в Фордо, Исфахане и Натанзе настолько укреплена, что даже сверхмощные боеприпасы не гарантируют полного уничтожения или нейтрализации обогащенного урана. Таким образом, сама идея привлечения нескольких тысяч военнослужащих, включая элиту в лице SEAL Team 6, рейнджеров и специализированных химико-радиологических подразделений, выглядит не как стандартный рейд, а как вынужденная и крайне громоздкая военно-инженерная операция. Ядром этой концепции становится не просто захват территории, а длительное удерживание логистических коридоров для вывоза или нейтрализации гигантского объема радиоактивных материалов», — рассказывает эксперт. По его мнению, главное стратегическое противоречие этого замысла кроется в несоответствии декларируемого формата реальным условиям его выполнения.