ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет

Эльмир Черкезов (60 кг) принес Азербайджану шестую медаль на чемпионате мира в Баку. В схватке за бронзу он легко разобрался с японцем Хинатой Ханамори - 9:0.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила соревнование с шестью медалями - тремя серебряными и тремя бронзовыми.

*** 18:33

И Абдуррахман Гусейнли (51 кг) проиграл в финале. Он по всем статьям уступил узбеку Буньоду Хасанову - 0:9.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе не смогла завоевать в Баку ни одной золотой медали. На данный момент у нас три серебра и две бронзы.

*** 18:17

Борец греко-римского стиля Али Джавадлы (45 кг) уступил в финале американцу Райлену Уаксу - 5:13.

У Али серебро. Это четвертая медаль Азербайджана на нынешнем ЧМ. Теперь у нас два серебра и две бронзы.

*** 18:13

В Баку продолжается юношеский чемпионат мира по борьбе.