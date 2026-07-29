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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет

обновлено 18:47
Отдел спорта
18:47 1001

Эльмир Черкезов (60 кг) принес Азербайджану шестую медаль на чемпионате мира в Баку. В схватке за бронзу он легко разобрался с японцем Хинатой Ханамори - 9:0.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила соревнование с шестью медалями - тремя серебряными и тремя бронзовыми. 

*** 18:33

И Абдуррахман Гусейнли (51 кг) проиграл в финале. Он по всем статьям уступил узбеку Буньоду Хасанову - 0:9.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе не смогла завоевать в Баку ни одной золотой медали. На данный момент у нас три серебра и две бронзы.

*** 18:17

Борец греко-римского стиля Али Джавадлы (45 кг) уступил в финале американцу Райлену Уаксу - 5:13.

У Али серебро. Это четвертая медаль Азербайджана на нынешнем ЧМ. Теперь у нас два серебра и две бронзы.

*** 18:13

В Баку продолжается юношеский чемпионат мира по борьбе.

Сегодня на Национальной гимнастической арене у Азербайджана есть шанс на два золота и одну бронзу в греко-римской борьбе. Али Джавадлы (45 кг) и Абдуррахман Гусейнли (51 кг) вышли в финал, где встретятся соответственно с американцем Райленом Уаксом и Буньодом Хасановым из Узбекистана.

Эльмир Черкезов (60 кг) поборется за бронзу. Его ждет поединок с японцем Хинатой Ханамори.

Вчера сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала серебро и две бронзы. Серебряная медаль у Исфахана Гасанова (80 кг), бронза на счету Омара Салманова (48 кг) и Орхана Хабибли (65 кг).

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