Зеленский в Польше

В среду, 29 июля, украинский президент Владимир Зеленский по пути из США прибыл в Польшу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский государственный телеканал TVP Info.

Самолет Зеленского прибыл в польский Люблин. Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой.

Напомним, в конце мая между Украиной и Польшей обострились дипломатические отношения после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование «Героев УПА».

Это решение вызвало резкую реакцию в Варшаве. Польская сторона считает Украинскую повстанческую армию (УПА) ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую признает геноцидом польского населения.

На фоне споров по поводу исторической памяти и роли УПА президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Позже от этой награды также отказались предыдущие президенты Украины.