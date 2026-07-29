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«Сахар» с привкусом Эвина…

Зеленский в Польше

18:18 721

В среду, 29 июля, украинский президент Владимир Зеленский по пути из США прибыл в Польшу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский государственный телеканал TVP Info.

Самолет Зеленского прибыл в польский Люблин. Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой.

Напомним, в конце мая между Украиной и Польшей обострились дипломатические отношения после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование «Героев УПА».

Это решение вызвало резкую реакцию в Варшаве. Польская сторона считает Украинскую повстанческую армию (УПА) ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую признает геноцидом польского населения.

На фоне споров по поводу исторической памяти и роли УПА президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Позже от этой награды также отказались предыдущие президенты Украины.

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