Ракетный удар по провинции Западный Азербайджан в Иране

Провинция Западный Азербайджан, расположенная на северо-западе Ирана, подверглась ракетному обстрелу . Об этом сообщил глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Хамед Сафари.

По его словам, которые приводит агентство Fars, «выпущенная противником ракета упала на территории района, где отсутствует застройка». Информация о жертвах или пострадавших вследствие инцидента не поступала.

Очередной виток эскалации американо-иранского конфликта начался 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли удары по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал атаковать американские объекты, находящиеся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.