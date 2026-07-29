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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Ракетный удар по провинции Западный Азербайджан в Иране

18:26 990

Провинция Западный Азербайджан, расположенная на северо-западе Ирана, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Хамед Сафари.

По его словам, которые приводит агентство Fars, «выпущенная противником ракета упала на территории района, где отсутствует застройка». Информация о жертвах или пострадавших вследствие инцидента не поступала.

Очередной виток эскалации американо-иранского конфликта начался 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли удары по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал атаковать американские объекты, находящиеся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 24 июля стороны прекратили обмен ударами.

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