Японию снова трясет

В префектуре Кумамото на японском острове Кюсю зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 55 километрах к югу от города Кумамото с населением более 680 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Отметим, ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Оно стало одним из самых сильных землетрясений, зафиксированных в стране за последние годы.