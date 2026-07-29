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«Сахар» с привкусом Эвина…

Японию снова трясет

18:29 404

В префектуре Кумамото на японском острове Кюсю зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 55 километрах к югу от города Кумамото с населением более 680 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Отметим, ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Оно стало одним из самых сильных землетрясений, зафиксированных в стране за последние годы.

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