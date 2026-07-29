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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов

Отдел спорта
18:39 1073

Президент ФИФА Джанни Инфантино предлагает странам-членам ФИФА часть выручки от продажи доли прав на чемпионат мира. Ранее стало известно, что президент ФИФА хочет продать часть прав на турнир внешним инвесторам.

По информации The Times, Инфантино пообещал выплатить всем 211 ассоциациям-членам организации по 40 миллионов долларов, если они согласятся с его планом. При этом у них есть всего 53 дня, чтобы принять предложение. 

«Решение о том, принимать это предложение или нет, полностью остается за вами. Если вы захотите принять его, пакет в размере 10 миллиардов долларов станет доступен с 1 января 2027 года, что ознаменует начало следующего этапа нашего совместного пути.

Если вы решите сохранить статус-кво и отклонить это предложение, мы по-прежнему готовы расширить программу Forward на 2,7 миллиарда долларов, как было заявлено ранее.

В общей сложности во время предстоящего цикла, начинающегося с 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить до 40 миллионов долларов в рамках этого предложения», — говорится в письме Инфантино.

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