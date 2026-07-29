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Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло

18:45 902

В больнице скончался еще один пострадавший в результате российского удара по выставке оборонных технологий в Киевской области 24 июля, таким образом российская атака унесла уже 12 жизней. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины в Telegram.

«В больнице скончался 20-летний парень, получивший тяжелые ранения в результате российского удара по Киевской области 24 июля. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Таким образом, число погибших в результате вражеского удара возросло до 12», — говорится в сообщении.

Днем 24 июля российские войска атаковали ракетами Киевскую область. Под удар попала выставка вооружений.

Сначала сообщалось, что в результате этой атаки 10 человек погибли и около 100 получили ранения.

По данному факту возбудили 2 уголовных дела: по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины и по ч. 3 ст. 367 (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия) УК Украины.

По данным Воздушных сил, по полигону в Киевской области попали две баллистические ракеты РФ.

Организатора выставки вооружений в Киевской области Василия Гончарука задержали и объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Святошинский районный суд города Киева избрал ему меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без альтернативы залога.

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