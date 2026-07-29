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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

США могли потерять две трети запасов Patriot

CSIS
19:51 77

Американские запасы противоракетных перехватчиков Patriot и THAAD заметно истощились после возобновления боевых действий в рамках операции «Эпическая ярость» в Иране. Об этом свидетельствуют расчеты Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным аналитиков, по состоянию на 27 февраля – до начала конфликта – у США было 2330 перехватчиков Patriot. К моменту перемирия 8 апреля этот запас сократился до 1030 единиц. По состоянию на 27 июля, после возобновления боевых действий, в распоряжении США остается от 759 до 827 перехватчиков Patriot.

Аналогичная динамика наблюдается и в отношении THAAD: с 452 единиц до войны запасы сократились до 232–262 на момент перемирия. Интересно, что по состоянию на июль этот показатель несколько вырос – до 234–278 единиц, поскольку поставки THAAD во время перемирия опережали темпы использования.

Авторы исследования отмечают, что расчеты по Patriot учитывают новейшую версию MSE и ракеты PAC-3, тогда как несколько сотен PAC-2, которые также остаются в арсенале США, в этой статистике не отражены.

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