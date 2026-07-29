USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
«Сахар» с привкусом Эвина…
Новость дня
«Сахар» с привкусом Эвина…

Ильхам Алиев назначил новых послов

обновлено 20:27
20:27 1209

Эсмира Фирудин гызы Джафарова назначена чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Венгрии.

Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев

Эсмира Джафарова

Посол Азербайджана в Сербии, а также в Черногории и Северной Македонии Кямиль Хасиев отозван со своей должности.

Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Кямиль Таджид оглу Хасиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Австрии.

К.Хасиев являлся послом Азербайджана в Сербии с 23 июля 2021 года.

Кямиль Хасиев

Постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев

Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана. 

Согласно распоряжению, Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в городе Женева.

*** 20:17

Ровшан Садыгбейли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Австрийской Республике и одновременно в Республике Словения и назначен постоянным представителем нашей страны в Женеве.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Ровшан Нусрат оглу Садыгбейли отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Австрийской Республике, одновременно в Республике Словения, а также постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении ООН в Вене, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации ООН по промышленному развитию, Международном агентстве по атомной энергии и Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Другим распоряжением главы государства Ровшан Садыгбейли назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Ровшан Садыгбейли

*** 20:13

Тахир Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Сербия.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Тахир Тофиг оглу Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии.

Другим распоряжением президента Ильхама Алиева Тахир Тофиг оглу Тагизаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Сербия.

Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку ВИДЕО
21:00 1079
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту видео
20:50 665
Ильхам Алиев назначил новых послов
Ильхам Алиев назначил новых послов обновлено 20:27
20:27 1210
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев обновлено 19:30
19:30 1210
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет обновлено 18:47
18:47 1674
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
18:45 1717
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
18:39 2100
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
17:40 2383
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку»
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку» обновлено 17:10
17:10 6697
Выдаст ли Франция Дурова ФСБ?
Выдаст ли Франция Дурова ФСБ? обновлено 17:36
17:36 6447
Хирургу Эльшану Алиеву дали 9 лет
Хирургу Эльшану Алиеву дали 9 лет
17:04 2904

ЭТО ВАЖНО

Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку ВИДЕО
21:00 1079
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту видео
20:50 665
Ильхам Алиев назначил новых послов
Ильхам Алиев назначил новых послов обновлено 20:27
20:27 1210
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев обновлено 19:30
19:30 1210
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет обновлено 18:47
18:47 1674
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
18:45 1717
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
18:39 2100
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
17:40 2383
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку»
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку» обновлено 17:10
17:10 6697
Выдаст ли Франция Дурова ФСБ?
Выдаст ли Франция Дурова ФСБ? обновлено 17:36
17:36 6447
Хирургу Эльшану Алиеву дали 9 лет
Хирургу Эльшану Алиеву дали 9 лет
17:04 2904
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться