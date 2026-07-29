Ильхам Алиев назначил новых послов

Эсмира Фирудин гызы Джафарова назначена чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Венгрии.
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Посол Азербайджана в Сербии, а также в Черногории и Северной Македонии Кямиль Хасиев отозван со своей должности.
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Кямиль Таджид оглу Хасиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Австрии.
К.Хасиев являлся послом Азербайджана в Сербии с 23 июля 2021 года.
Постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с занимаемой должности.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в городе Женева.
*** 20:17
Ровшан Садыгбейли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Австрийской Республике и одновременно в Республике Словения и назначен постоянным представителем нашей страны в Женеве.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, Ровшан Нусрат оглу Садыгбейли отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Австрийской Республике, одновременно в Республике Словения, а также постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении ООН в Вене, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации ООН по промышленному развитию, Международном агентстве по атомной энергии и Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Другим распоряжением главы государства Ровшан Садыгбейли назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
*** 20:13
Тахир Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Сербия.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, Тахир Тофиг оглу Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии.
Другим распоряжением президента Ильхама Алиева Тахир Тофиг оглу Тагизаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Сербия.