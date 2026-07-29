Ильхам Алиев назначил новых послов

Эсмира Фирудин гызы Джафарова назначена чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Венгрии. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Посол Азербайджана в Сербии, а также в Черногории и Северной Македонии Кямиль Хасиев отозван со своей должности. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Другим распоряжением главы государства Кямиль Таджид оглу Хасиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Австрии. К.Хасиев являлся послом Азербайджана в Сербии с 23 июля 2021 года.

Постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана. Согласно распоряжению, Галиб Малик оглу Исрафилов отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в городе Женева.

*** 20:17 Ровшан Садыгбейли отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Австрийской Республике и одновременно в Республике Словения и назначен постоянным представителем нашей страны в Женеве. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Текст документа опубликован на официальном сайте президента Азербайджана. Согласно распоряжению, Ровшан Нусрат оглу Садыгбейли отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Австрийской Республике, одновременно в Республике Словения, а также постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении ООН в Вене, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации ООН по промышленному развитию, Международном агентстве по атомной энергии и Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Другим распоряжением главы государства Ровшан Садыгбейли назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

*** 20:13 Тахир Тагизаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Сербия. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.