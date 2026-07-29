Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку

Армянский борец греко-римского стиля Джанес Назарян завоевал золото на юношеском чемпионате мира в Баку.

В честь победы Назаряна на Национальной гимнастической арене прозвучал гимн Армении.

В финале весовой категории до 71 кг он победил россиянина Аслана Дзуева.

Всего на соревнованиях по греко-римской борьбе армяне завоевали три медали — золото и две бронзы.

В Баку приехала сборная Армении, состоящая из десяти борцов греко-римского стиля и шести вольников. Соревнования по вольной борьбе начнутся 31 июля.