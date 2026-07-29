USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
«Сахар» с привкусом Эвина…
Новость дня
«Сахар» с привкусом Эвина…

Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

21:23 167

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудили в том числе ситуацию вокруг КТК, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства, а также ход подготовки предстоящего визита главы государства в США для участия в саммите G20. Собеседники также подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)», — говорится в сообщении.

Ранее несколько танкеров, которые в том числе должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке БПЛА на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. 23 июля Минэнерго Казахстана сообщило, что погрузка нефти на терминале КТК в Черном море приостановлена для «обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря». Из-за этого Казахстан вынужденно снизил уровень добычи нефти. Объемы ущерба пока не назывались.

МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, заявив, что республика рассматривает эти действия как «недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан» и призвал страны-партнеры осудить нападения на суда с нефтью.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: «Тенгиз», «Кашаган» и «Карачаганак». Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 млн тонн, при этом более 75% приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются «Тенгизшевройл» (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК «КазМунайГаз», Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год — 72 млн тонн нефти.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тысячи км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. 

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении «Транснефти» — 24%, на балансе — 7%) — 31%, Казахстан (представленный «КазМунайГазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%) — 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKOIL International GmbH — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.

Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку ВИДЕО
21:00 1083
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту видео
20:50 666
Ильхам Алиев назначил новых послов
Ильхам Алиев назначил новых послов обновлено 20:27
20:27 1212
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев обновлено 19:30
19:30 1211
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет обновлено 18:47
18:47 1676
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
18:45 1722
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
18:39 2103
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
17:40 2383
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку»
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку» обновлено 17:10
17:10 6698
Выдаст ли Франция Дурова ФСБ?
Выдаст ли Франция Дурова ФСБ? обновлено 17:36
17:36 6449
Хирургу Эльшану Алиеву дали 9 лет
Хирургу Эльшану Алиеву дали 9 лет
17:04 2906

ЭТО ВАЖНО

Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку ВИДЕО
21:00 1083
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту видео
20:50 666
Ильхам Алиев назначил новых послов
Ильхам Алиев назначил новых послов обновлено 20:27
20:27 1212
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев обновлено 19:30
19:30 1211
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет обновлено 18:47
18:47 1676
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
18:45 1722
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
18:39 2103
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
17:40 2383
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку»
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку» обновлено 17:10
17:10 6698
Выдаст ли Франция Дурова ФСБ?
Выдаст ли Франция Дурова ФСБ? обновлено 17:36
17:36 6449
Хирургу Эльшану Алиеву дали 9 лет
Хирургу Эльшану Алиеву дали 9 лет
17:04 2906
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться