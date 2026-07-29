Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства, а также ход подготовки предстоящего визита главы государства в США для участия в саммите G20. Собеседники также подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудили в том числе ситуацию вокруг КТК , сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Ранее несколько танкеров, которые в том числе должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке БПЛА на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. 23 июля Минэнерго Казахстана сообщило, что погрузка нефти на терминале КТК в Черном море приостановлена для «обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря». Из-за этого Казахстан вынужденно снизил уровень добычи нефти. Объемы ущерба пока не назывались.

МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, заявив, что республика рассматривает эти действия как «недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан» и призвал страны-партнеры осудить нападения на суда с нефтью.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: «Тенгиз», «Кашаган» и «Карачаганак». Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 млн тонн, при этом более 75% приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются «Тенгизшевройл» (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК «КазМунайГаз», Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год — 72 млн тонн нефти.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тысячи км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении «Транснефти» — 24%, на балансе — 7%) — 31%, Казахстан (представленный «КазМунайГазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%) — 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKOIL International GmbH — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.