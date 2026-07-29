Париж высылает бывшего главреда RT France

МВД Франции издал предписание о высылке россиянки Ксении Федоровой, которая ранее возглавляла французскую редакцию российского государственного телеканала RT, а в последние годы стала постоянным комментатором французских СМИ, преимущественно правого толка.

Как пишет Politico, постановление было подписано во вторник. По данным Liberation, в документе говорится, что деятельность Федоровой «посягает на фундаментальные интересы государства». Сама Федорова ситуацию не комментировала, однако ее адвокат Эмманюэль Пивница заявил, что оспорит решение властей.

По информации Politico, сейчас Федорова находится под домашним арестом и не имеет права работать во Франции.

В своей автобиографии Bannie («Забаненная») Федорова писала, что начала работать в структурах RT в 2005 году. В 2017-м она возглавила созданную тогда французскую редакцию телеканала. Подразделение прекратило работу в начале 2023 года после заморозки его счетов во Франции. Евросоюз ввел санкции против RT в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

После закрытия RT France Федорова регулярно выступала на консервативном телеканале CNews и радиостанции Europe 1, принадлежащих структурам миллиардера Венсана Боллоре, где озвучивала позиции, близкие к российским нарративам. Хотя Эммануэль Макрон еще в 2017 году называл RT «органом влияния и пропаганды», в 2024 году Федорова получила десятилетний вид на жительство во Франции, писала Le Monde. По данным издания, многие ожидали, что она попадет под санкции ЕС, принятые в этом месяце, однако этого не произошло.

Компания Canal+, владеющая CNews, и Lagardère, владелец Europe 1, в совместном заявлении назвали начатую против Федоровой процедуру «особо серьезным ущемлением свободы слова и плюрализма мнений».