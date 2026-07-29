USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
«Сахар» с привкусом Эвина…
Новость дня
«Сахар» с привкусом Эвина…

Париж высылает бывшего главреда RT France

21:44 904

МВД Франции издал предписание о высылке россиянки Ксении Федоровой, которая ранее возглавляла французскую редакцию российского государственного телеканала RT, а в последние годы стала постоянным комментатором французских СМИ, преимущественно правого толка.

Как пишет Politico, постановление было подписано во вторник. По данным Liberation, в документе говорится, что деятельность Федоровой «посягает на фундаментальные интересы государства». Сама Федорова ситуацию не комментировала, однако ее адвокат Эмманюэль Пивница заявил, что оспорит решение властей.

По информации Politico, сейчас Федорова находится под домашним арестом и не имеет права работать во Франции.

В своей автобиографии Bannie («Забаненная») Федорова писала, что начала работать в структурах RT в 2005 году. В 2017-м она возглавила созданную тогда французскую редакцию телеканала. Подразделение прекратило работу в начале 2023 года после заморозки его счетов во Франции. Евросоюз ввел санкции против RT в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

После закрытия RT France Федорова регулярно выступала на консервативном телеканале CNews и радиостанции Europe 1, принадлежащих структурам миллиардера Венсана Боллоре, где озвучивала позиции, близкие к российским нарративам. Хотя Эммануэль Макрон еще в 2017 году называл RT «органом влияния и пропаганды», в 2024 году Федорова получила десятилетний вид на жительство во Франции, писала Le Monde. По данным издания, многие ожидали, что она попадет под санкции ЕС, принятые в этом месяце, однако этого не произошло.

Компания Canal+, владеющая CNews, и Lagardère, владелец Europe 1, в совместном заявлении назвали начатую против Федоровой процедуру «особо серьезным ущемлением свободы слова и плюрализма мнений».

В Украине потерпел крушение F-16
В Украине потерпел крушение F-16
23:24 306
Зеленский предупреждает украинцев
Зеленский предупреждает украинцев
23:14 527
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку ВИДЕО
21:00 2936
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту видео
20:50 1378
Ильхам Алиев назначил новых послов
Ильхам Алиев назначил новых послов обновлено 20:27
20:27 2052
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев обновлено 19:30
19:30 1476
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет обновлено 18:47
18:47 2118
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
18:45 2240
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
18:39 2802
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
17:40 2922
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку»
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку» обновлено 17:10
17:10 7033

ЭТО ВАЖНО

В Украине потерпел крушение F-16
В Украине потерпел крушение F-16
23:24 306
Зеленский предупреждает украинцев
Зеленский предупреждает украинцев
23:14 527
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку ВИДЕО
21:00 2936
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту видео
20:50 1378
Ильхам Алиев назначил новых послов
Ильхам Алиев назначил новых послов обновлено 20:27
20:27 2052
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев
Уиткофф и Кушнер приедут в Киев обновлено 19:30
19:30 1476
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет
ЧМ в Баку: у Азербайджана 6 медалей, но золота нет обновлено 18:47
18:47 2118
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
Число жертв российской атаки на военную выставку под Киевом возросло
18:45 2240
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
Инфантино предлагает АФФА 40 млн долларов
18:39 2802
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
Низаминский суд вынес приговор последователям Маркса и Энгельса
17:40 2922
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку»
Иран обстрелял американских военных. Трамп обещает задать Тегерану «трепку» обновлено 17:10
17:10 7033
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться