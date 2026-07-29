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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Рекордная прибыль Rheinmetall

21:56 938

Немецкий производитель вооружений Rheinmetall сообщил, что во втором квартале прибыль от его основной деятельности составила 562 млн евро. Это примерно вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, и на 20% выше ожиданий аналитиков, опрошенных Vara Research.

Выручка компании достигла 3,3 млрд евро, увеличившись на 70% в годовом выражении.

«Свой вклад в улучшение этого показателя по сравнению с прошлым годом внесли все сегменты бизнеса, — отметила компания. — Операционные показатели значительно превысили ожидания».

С февраля 2022 года стоимость акций Rheinmetall выросла примерно в 13 раз. Однако пика котировки достигли в октябре прошлого года и с тех пор снизились примерно на 40%. Аналитики связывают это с сомнениями в том, что 137-летний производитель артиллерийских систем сможет столь же успешно адаптироваться к эпохе боевых дронов и ракет.

На фоне российского вторжения в Украину и опасений по поводу надежности американских гарантий безопасности европейские страны быстро наращивают военные расходы. Так, оборонный бюджет Германии в следующем году увеличится на 33%.

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