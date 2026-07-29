Рекордная прибыль Rheinmetall

Немецкий производитель вооружений Rheinmetall сообщил, что во втором квартале прибыль от его основной деятельности составила 562 млн евро. Это примерно вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, и на 20% выше ожиданий аналитиков, опрошенных Vara Research.

Выручка компании достигла 3,3 млрд евро, увеличившись на 70% в годовом выражении.

«Свой вклад в улучшение этого показателя по сравнению с прошлым годом внесли все сегменты бизнеса, — отметила компания. — Операционные показатели значительно превысили ожидания».

С февраля 2022 года стоимость акций Rheinmetall выросла примерно в 13 раз. Однако пика котировки достигли в октябре прошлого года и с тех пор снизились примерно на 40%. Аналитики связывают это с сомнениями в том, что 137-летний производитель артиллерийских систем сможет столь же успешно адаптироваться к эпохе боевых дронов и ракет.

На фоне российского вторжения в Украину и опасений по поводу надежности американских гарантий безопасности европейские страны быстро наращивают военные расходы. Так, оборонный бюджет Германии в следующем году увеличится на 33%.