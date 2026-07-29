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«Сахар» с привкусом Эвина…

США ввели новые санкции против Ирана из-за Ормуза

22:17 511

29 июля две иранские компании и восемь танкеров попали под экономические ограничения. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Страховые компании Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority обязывают коммерческие суда покупать обязательную морскую «страховку» для транзита через Ормузский пролив.

Как отметили в американском Минфине, это страхование покрывает риски, большинство из которых создаются самим Ираном. Их цель — «получение доходов для финансирования террора и коррупции режима в Тегеране».

США также внесли в санкционный список еще восемь танкеров «теневого флота» Ирана.

«США не разрешат Ирану держать мировую торговлю в заложниках или использовать международное судоходство для финансирования терроризма, агрессии и репрессий Корпуса стражей исламской революции», — подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

США заявляют, что коммерческое судоходство через Ормузский пролив должно быть бесплатным. Иран же не имеет права взимать пошлины или плату за безопасный проход, отметили в министерстве.

Напомним, Иран отклонил предложение Омана о равномерном разделении контроля над Ормузским проливом. Это ставит под угрозу надежду на возобновление переговоров между Ираном и США.

Ранее Оман представил Ирану план, поддержанный государствами Персидского залива. Речь идет о судоходстве в Ормузском проливе, которое включает в себя сбор добровольных сборов за его использование.

22 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США будут бить по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана, если он будет атаковать суда в Ормузском проливе.

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