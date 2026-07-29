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«Сахар» с привкусом Эвина…

Медведчуку сообщили о новом подозрении

22:30 862

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, Медведчуку инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в течение 2023–2026 годов Медведчук вел системную антиукраинскую информационную кампанию.

«В частности, в ноябре 2025 года подозреваемый дал интервью журналисту Томасу Рёперу для YouTube-канала NuoFlix. Во время разговора он публично высказался за так называемое «включение» Украины в состав РФ, фактически призвав к ликвидации Украины как независимого государства», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Медведчук организовал распространение этого интервью на подконтрольном ему сайте пропагандистского медиапроекта «Другая Украина».

Платформу создали на базе одноименной общественной организации, которую подозреваемый зарегистрировал в сентябре 2023 года на территории России. Ресурс используют для распространения антиукраинских материалов и российской пропаганды.

Также в 2023 году Медведчук участвовал в программах белорусских телеканалов «СТВ» и «CTV», где публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году. 

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

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