Россия продолжает атаки на Украину

Вечером 29 июля российский беспилотник нанес удар по жилому району Глухова в Сумской области, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

«Глухов. Вечером российский дрон атаковал жилой сектор. В результате вражеского удара поврежден многоквартирный дом. Пострадали три человека, среди них — двое детей», — проинформировал Григоров.