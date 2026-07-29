Россия продолжает атаки на Украину

Вечером 29 июля российский беспилотник нанес удар по жилому району Глухова в Сумской области, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.
«Глухов. Вечером российский дрон атаковал жилой сектор. В результате вражеского удара поврежден многоквартирный дом. Пострадали три человека, среди них — двое детей», — проинформировал Григоров.
По его словам, 10-летний ребенок и взрослая женщина были госпитализированы.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате российского удара по Богодухову был уничтожен производственный цех местного молокозавода и существенно повреждено оборудование. Об этом сообщает местное издание «Маяк» со ссылкой на руководство предприятия.
«По информации руководства предприятия, уничтожен производственный цех, значительно повреждено оборудование. Там, где еще вчера кипела жизнь, работали люди, производилась продукция, сегодня — руины и искореженные стены», — пишет издание.
По предварительной информации, работники завода живы. Масштаб нанесенного предприятию ущерба не уточняется.