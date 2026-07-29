В Украине потерпел крушение F-16

29 июля во время выполнения боевого задания на одном из направлений фронта Воздушные силы ВСУ потеряли связь с истребителем F-16, пилот катапультировался , сообщают Воздушные силы ВСУ.

«На одном из направлений фронта пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника.

По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться», — говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что после катапультирования пилота эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования. Его жизни ничего не угрожает.

На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители. Жертв среди гражданского населения и разрушений нет.