Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19

Администрация Белого дома опубликовала материалы, в которых приводятся аргументы в поддержку версии о лабораторном происхождении вируса COVID-19.

Согласно опубликованным материалам, возбудитель обладает биологической особенностью, которая, как утверждается, не встречается у естественных штаммов в дикой природе. Авторы также заявляют, что все зарегистрированные случаи заболевания восходят к единственному случаю передачи вируса человеку, что, по их мнению, отличает пандемию COVID-19 от предыдущих пандемий, при которых фиксировалось несколько независимых случаев передачи инфекции от животных к человеку.

В документах отмечается, что при наличии доказательств естественного происхождения вируса они уже были бы опубликованы, однако, по утверждению авторов, этого не произошло.

В материалах также говорится, что в Ухане находится ведущая китайская лаборатория по исследованию коронавирусов, где проводились эксперименты по усилению функций вирусов при недостаточном уровне биобезопасности. Кроме того, утверждается, что сотрудники Уханьского института вирусологии якобы заболели еще осенью 2019 года — за несколько месяцев до выявления первых официально зарегистрированных случаев заболевания.

Авторы публикации также заявляют, что организация EcoHealth Alliance под руководством Питера Дашзака использовала средства американских налогоплательщиков для финансирования исследований по модификации вирусов в Ухане.

По данным Белого дома, после выявления нарушений условий государственного гранта Министерство здравоохранения и социальных служб США инициировало процедуру прекращения финансирования организации, а Министерство юстиции проводит расследование деятельности EcoHealth Alliance в период пандемии.

В тот же день бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая в Сенате, воспользовался правом, предусмотренным Пятой поправкой к Конституции США, и отказался отвечать на вопросы комитета о происхождении коронавируса. Ранее Фаучи заявлял, что в начале пандемии допускал как версию лабораторной утечки, так и естественного происхождения вируса, однако впоследствии счел более вероятной версию межвидовой передачи.