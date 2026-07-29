Стал известен соперник «Сабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов

Стал известен соперник азербайджанского футбольного клуба «Сабах» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Им стал датский «Орхус», неожиданно сумевший выбить польский «Лех».

В первом матче «Лех» выиграл в гостях со счетом 4:1. Казалось, в домашней игре клуб из Познани легко доведет дело до общей победы. Однако датчане смогли отыграть отставание в три мяча. После основного времени счет был 3:0 в пользу «Орхуса», а в дополнительное время команды обменялись голами — 4:1. Общий счет — 5:5.

Все решилось в серии пенальти. Тут точнее были футболисты «Орхуса» — 4:3.

Первый матч «Сабах» проведет в Дании 4 или 5 августа в гостях, ответный — 11 августа.