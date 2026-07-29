USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
«Сахар» с привкусом Эвина…
Новость дня
«Сахар» с привкусом Эвина…

Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном

ФОТО
29 июля 2026, 23:57 1658

Саудовская Аравия впервые открыто вступила в войну с Ираном, присоединившись к американским ударам по поддерживаемым Тегераном шиитским группировкам в Ираке.

Как сообщают The New York Times и BBC, перед этим Иран выпустил ракеты по американской базе в Иордании, а затем Вашингтон и Эр-Рияд нанесли совместный удар по связанным с Ираном формированиям. Корпус стражей исламской революции также заявил об атаке на три нефтяных танкера в Ормузском проливе.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), удары были нанесены по связанным с КСИР формированиям, которые, как утверждает Вашингтон, готовили атаки на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на более чем 30 атак беспилотников за последние 72 часа.

По словам американского чиновника, которого цитирует The New York Times, было уничтожено около 20 иранских военных и технических советников.

Силы народной мобилизации Ирака (PMF), объединяющие преимущественно поддерживаемые Ираном шиитские группировки, подтвердили удары по своим базам и сообщили о гибели не менее 20 бойцов. 

Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди назвал совместную американо-саудовскую операцию «неприемлемой агрессией». В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что удары были согласованы с иракским правительством.

Представитель Минобороны Саудовской Аравии генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что поддерживаемые Ираном группировки запускали беспилотники по нефтяным объектам королевства с территории Ирака. По его словам, Эр-Рияд нанес ответные удары, «реализуя право на самооборону». При этом чиновник подчеркнул, что королевство не стремится к эскалации.

Иран осудил американо-саудовские удары, назвав их нарушением международного права и частью стратегии США и Израиля по расширению войны на Ближнем Востоке. На фоне нового витка эскалации нефть Brent подорожала примерно на 5%, до 88,5 доллара за баррель, из-за опасений перебоев с поставками через Ормузский пролив.

Саудовская Аравия создает новый военный альянс
Саудовская Аравия создает новый военный альянс
01:18 29
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар»
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар» обновлено 00:44
00:44 7425
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов…
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов… 8 возможных соперников в раунде плей-офф
00:25 696
Переговоры Вэнса и саудовского министра обороны
Переговоры Вэнса и саудовского министра обороны
00:24 354
Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном
Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном ФОТО
29 июля 2026, 23:57 1659
Стал известен соперник «Сабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов
Стал известен соперник «Сабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов
29 июля 2026, 23:50 902
Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19
Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19
29 июля 2026, 23:47 1235
В Украине потерпел крушение F-16
В Украине потерпел крушение F-16
29 июля 2026, 23:24 1534
Зеленский предупреждает украинцев
Зеленский предупреждает украинцев
29 июля 2026, 23:14 1815
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку ВИДЕО
29 июля 2026, 21:00 3977
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту видео
29 июля 2026, 20:50 1654

ЭТО ВАЖНО

Саудовская Аравия создает новый военный альянс
Саудовская Аравия создает новый военный альянс
01:18 29
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар»
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар» обновлено 00:44
00:44 7425
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов…
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов… 8 возможных соперников в раунде плей-офф
00:25 696
Переговоры Вэнса и саудовского министра обороны
Переговоры Вэнса и саудовского министра обороны
00:24 354
Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном
Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном ФОТО
29 июля 2026, 23:57 1659
Стал известен соперник «Сабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов
Стал известен соперник «Сабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов
29 июля 2026, 23:50 902
Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19
Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19
29 июля 2026, 23:47 1235
В Украине потерпел крушение F-16
В Украине потерпел крушение F-16
29 июля 2026, 23:24 1534
Зеленский предупреждает украинцев
Зеленский предупреждает украинцев
29 июля 2026, 23:14 1815
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку ВИДЕО
29 июля 2026, 21:00 3977
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту видео
29 июля 2026, 20:50 1654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться