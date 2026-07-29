Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном

Саудовская Аравия впервые открыто вступила в войну с Ираном, присоединившись к американским ударам по поддерживаемым Тегераном шиитским группировкам в Ираке.

Как сообщают The New York Times и BBC, перед этим Иран выпустил ракеты по американской базе в Иордании, а затем Вашингтон и Эр-Рияд нанесли совместный удар по связанным с Ираном формированиям. Корпус стражей исламской революции также заявил об атаке на три нефтяных танкера в Ормузском проливе.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), удары были нанесены по связанным с КСИР формированиям, которые, как утверждает Вашингтон, готовили атаки на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на более чем 30 атак беспилотников за последние 72 часа.

По словам американского чиновника, которого цитирует The New York Times, было уничтожено около 20 иранских военных и технических советников.

Силы народной мобилизации Ирака (PMF), объединяющие преимущественно поддерживаемые Ираном шиитские группировки, подтвердили удары по своим базам и сообщили о гибели не менее 20 бойцов.