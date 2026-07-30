USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
«Сахар» с привкусом Эвина…
Новость дня
«Сахар» с привкусом Эвина…

Переговоры Вэнса и саудовского министра обороны

00:24 354

Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел в Вашингтоне встречу с министром обороны Саудовской Аравии Халидом бин Салманом. Об этом сообщает CNN.

Стороны обсудили итоги совместных ударов по связанным с Ираном объектам в Ираке, защиту саудовской инфраструктуры и дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке.

По информации источников, Халид бин Салман также передал Вэнсу личное послание от наследного принца Мухаммеда бин Салмана и изложил позицию Эр-Рияда, согласно которой Иран продолжит усиливать давление через проиранские группировки в Ираке и хуситов в Йемене.

«Саудовская Аравия по-прежнему выступает за деэскалацию и считает, что затягивание конфликта сопряжено с серьезными рисками, но в случае необходимости она примет ответные меры, как и во вторник», — отмечается в сообщении. 

По данным телеканала, ответный удар Саудовской Аравии и США должен был ясно дать понять, что нападения на гражданскую инфраструктуру — это красная линия, за нарушение которой последует ответ. По словам источников, это также должно было дать понять сторонникам Ирана, что это не их война.

Саудовская Аравия создает новый военный альянс
Саудовская Аравия создает новый военный альянс
01:18 31
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар»
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар» обновлено 00:44
00:44 7426
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов…
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов… 8 возможных соперников в раунде плей-офф
00:25 697
Переговоры Вэнса и саудовского министра обороны
Переговоры Вэнса и саудовского министра обороны
00:24 355
Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном
Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном ФОТО
29 июля 2026, 23:57 1661
Стал известен соперник «Сабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов
Стал известен соперник «Сабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов
29 июля 2026, 23:50 902
Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19
Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19
29 июля 2026, 23:47 1238
В Украине потерпел крушение F-16
В Украине потерпел крушение F-16
29 июля 2026, 23:24 1534
Зеленский предупреждает украинцев
Зеленский предупреждает украинцев
29 июля 2026, 23:14 1815
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку ВИДЕО
29 июля 2026, 21:00 3979
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту видео
29 июля 2026, 20:50 1654

ЭТО ВАЖНО

Саудовская Аравия создает новый военный альянс
Саудовская Аравия создает новый военный альянс
01:18 31
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар»
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар» обновлено 00:44
00:44 7426
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов…
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов… 8 возможных соперников в раунде плей-офф
00:25 697
Переговоры Вэнса и саудовского министра обороны
Переговоры Вэнса и саудовского министра обороны
00:24 355
Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном
Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном ФОТО
29 июля 2026, 23:57 1661
Стал известен соперник «Сабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов
Стал известен соперник «Сабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов
29 июля 2026, 23:50 902
Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19
Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19
29 июля 2026, 23:47 1238
В Украине потерпел крушение F-16
В Украине потерпел крушение F-16
29 июля 2026, 23:24 1534
Зеленский предупреждает украинцев
Зеленский предупреждает украинцев
29 июля 2026, 23:14 1815
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку
Армянский борец завоевал золото на чемпионате мира в Баку ВИДЕО
29 июля 2026, 21:00 3979
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту
Дрон атаковал американский СПГ-объект в египетском порту видео
29 июля 2026, 20:50 1654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться