Переговоры Вэнса и саудовского министра обороны

Стороны обсудили итоги совместных ударов по связанным с Ираном объектам в Ираке, защиту саудовской инфраструктуры и дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел в Вашингтоне встречу с министром обороны Саудовской Аравии Халидом бин Салманом . Об этом сообщает CNN.

По информации источников, Халид бин Салман также передал Вэнсу личное послание от наследного принца Мухаммеда бин Салмана и изложил позицию Эр-Рияда, согласно которой Иран продолжит усиливать давление через проиранские группировки в Ираке и хуситов в Йемене.

«Саудовская Аравия по-прежнему выступает за деэскалацию и считает, что затягивание конфликта сопряжено с серьезными рисками, но в случае необходимости она примет ответные меры, как и во вторник», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, ответный удар Саудовской Аравии и США должен был ясно дать понять, что нападения на гражданскую инфраструктуру — это красная линия, за нарушение которой последует ответ. По словам источников, это также должно было дать понять сторонникам Ирана, что это не их война.