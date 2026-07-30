Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов…

При жеребьевке раунда плей-офф Лиги чемпионов сильнейший клуб Азербайджана «Сабах» будет среди «несеяных». Это стало известно после того, как в среду датский «Орхус» неожиданно отыграл три гола и прошел польский «Лех» , став соперником чемпиона Азербайджана. В случае победы поляков «Сабах» благодаря высокому рейтингу «Леха» был бы «сеяным».

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Сабахом» и «Орхусом» пройдут 4/5 и 11 августа. Но уже 3 августа состоится жеребьевка раунда плей-офф. Рейтинг «Сабаха» — 6 очков, рейтинг «Орхуса» — 8,421 очка. К сожалению, рейтинга датчан недостаточно для того, чтобы азербайджано-датская пара попала в число «сеяных». Для сравнения: у «Леха» 27,250 очка. Если бы клуб из Познани прошел «Орхус», то пара «Сабах» — «Лех» была бы «сеяной». А это означало бы, что азербайджанский клуб в раунде плей-офф получил бы гораздо более удобного соперника.

Но случилось то, что случилось. Теперь соперниками «Сабаха» в раунде плей-офф могут стать «сеяные»:

победитель пары «Црвена Звезда» (Сербия) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) (рейтинг — 46,500)

победитель пары «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Жальгирис» (Каунас, Литва) (рейтинг — 46,500)

«Селтик» (Шотландия) (рейтинг — 44,000)

победитель пары «Слован» (Словакия) — «Мьельбю» (Швеция) (рейтинг — 36,000)

АЕК (Греция) (рейтинг — 24,000).

Благодаря поражению «Леха» АЕК попал в число «сеяных».

«Несеяные»:

победитель пары «Целе» (Словения) — «Арарат-Армения» (Армения) (рейтинг — 23,000)

ЛАСК (Австрия) (рейтинг — 21,000)

победитель пары «Кайрат» (Казахстан) — «Левски» (Болгария) (рейтинг — 11,000)

победитель пары «Орхус» (Дания) — «Сабах» (Азербайджан) (рейтинг — 8,412)

«Викинг» (Норвегия) (рейтинг — 8,247).