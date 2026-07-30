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«Сахар» с привкусом Эвина…

Саудовская Аравия создает новый военный альянс

01:18 944

Садовская Аравия может уже в четверг объявить о создании новой многонациональной военной коалиции в Красном море, направленной на противодействие попыткам хуситов ограничить судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает Al-Monitor.

Штаб коалиции планируется разместить в Эр-Рияде под командованием Саудовской Аравии.

К участию приглашены около 50 стран, включая США, Египет, Пакистан, Турцию, Катар, Бахрейн, Кувейт, Джибути, Сомали и Судан. При этом США пока не приняли решения об участии, однако, по словам чиновников, поддержка Вашингтона считается ключевым фактором для обеспечения авторитета инициативы.

Франция, Германия и Италия ожидают решения США, прежде чем взять на себя какие-либо обязательства. Оман, как считается, вряд ли присоединится к коалиции из-за своей роли посредника в контактах с Ираном. По имеющимся данным, Объединенные Арабские Эмираты пока не получили приглашения.

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