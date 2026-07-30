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Федоров о новом предложении Зеленского: «Декоративную должность занимать не буду»

01:51 446

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров отказался от предложенной президентом Владимиром Зеленским должности вице-премьер-министра по вопросам военных инноваций, поскольку считает ее «декоративной». Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

По словам Федорова, его многолетний опыт работы в правительстве позволяет четко понимать, какие государственные должности являются эффективными, а какие носят лишь формальный характер.

«Учитывая мой опыт работы в правительстве, я понимаю, какие должности являются функциональными, а какие — нет», — сказал он.

Федоров пояснил, что вице-премьер без собственного министерства фактически не имеет возможности формировать команду, принимать управленческие решения и нести ответственность за конечный результат.

По его мнению, такая должность может приводить к институциональным конфликтам с министерствами, деятельность которых она координирует, и поэтому «это, скорее, декоративная должность, которая не направлена на реализацию моих сильных сторон».

Бывший министр также рассказал, что после своего пресс-брифинга получил от руководства страны несколько предложений о дальнейшей работе, однако от всех отказался.

«Я просто сказал, что у меня есть определенное видение того, что делать дальше. Где бы я ни был, я буду следовать этому видению, но занимать какую-то номинальную должность не буду», — подчеркнул он.

Федоров отметил, что считает себя прежде всего менеджером, способным создавать эффективные системы и достигать конкретных результатов, поэтому не видит смысла работать на должности без реальных управленческих полномочий. 

Он добавил, что не выдвигал никаких ультиматумов, а лишь отказался от предложенных должностей, пояснив: «Нет, спасибо, я буду работать в другой сфере».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову различные варианты работы в правительстве.

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