«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран

«Сегодня в 20:00 по восточному (американскому) времени (04:00 по Баку) американские вооруженные силы начали наносить удары по Ирану. Эти удары являются мощным ответом на попытку иранского нападения на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке», — заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в соцсети Х.

После нескольких дней затишья Соединенные Штаты заявили о новой серии ударов по Ирану. Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал «очень сильный» удар после атаки Ирана на американскую военную базу в Иордании.

Спустя два часа американские военные сообщили, что «силы Центрального командования успешно завершили серию мощных ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку ракетного нападения на американские войска». Указывается, что «силы CENTCOM нанесли удары по десяткам целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты. Удары были направлены на дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его ставленников для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива».

В нескольких районах на юге Ирана были слышны взрывы, передавали иранские СМИ. Государственное ТВ сообщило о взрывах в городе Ахваз. Tasnim передает, что под ракетный удар попал жилой квартал на острове Кешм. Сообщалось также о взрыве в Бушере, где находится АЭС, в продолжении строительства которой участвует Россия. Гостелекомпания IRIB сообщила, что войска США нанесли ракетные удары по городу Абадан на юго-западе Ирана, порту Бендер-Аббас и трем островам в Ормузском проливе. В частности, бомбардировкам подверглись расположенные в Ормузском проливе острова Абу-Муса, Киш и Кешм.

Это первые удары США по Ирану с тех пор, как Трамп в пятницу приостановил бомбардировки после взаимных атак, продолжавшихся 13 ночей подряд, чтобы дать возможность возобновить переговоры. Новые удары США стали ответом на атаку Ирана на американскую военную базу в Иордании, предпринятую во вторник. По данным американских военных, все иранские ракеты тогда были перехвачены.

Ранее Трамп заявил журналистам в Белом доме: «Мы собираемся ударить по ним (Ирану) очень сильно, потому что теперь наша очередь ударить по ним. Они знают, что это произойдет. Они просили нас этого не делать… Посмотрим, удастся ли нам в какой-то момент достичь соглашения. Но мы собираемся нанести им очень сильный удар».

CNN назвал иранские удары отступлением от обычной схемы ответных атак, когда Иран не наносил удар первым, а отвечал на удары США, и демонстрацией готовности Тегерана возобновить боевые действия.

Накануне США и Саудовская Аравия нанесли совместные удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке, заявив, что те несут ответственность за атаки беспилотников на саудовские нефтяные объекты. Тегеран удары по Саудовской Аравии не подтверждал и называл возложенную на него ответственность за них «серьезной ошибкой».

Совместные американо-саудовские атаки стали первым случаем, когда Эр-Рияд публично присоединился к ударам на стороне Вашингтона, отмечает Reuters. Силы народной мобилизации, влиятельные поддерживаемые Ираном военизированные группировки, входящие в состав иракских сил безопасности, заявили, что по меньшей мере 20 их членов были убиты и 32 ранены в результате ударов по нескольким базам в Ираке.

После совместных атак министр обороны Саудовской Аравии встретился в среду в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чтобы призвать администрацию Трампа не допускать дальнейшей эскалации, сообщили источники Reuters.