Россия ударила ракетами и дронами по Киеву, Львову и Кривому Рогу. Среди погибших и дети

Число пострадавших при российском ударе по Львову выросло до 30, 15 человек госпитализированы, сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

Он также написал, что среди пострадавших есть дети, один ребенок находится в больнице. По словам Козицкого, спасательные работы продолжаются.

По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в результате прямого попадания ракеты по частному дому, где жила многодетная семья, шестеро погибших, в их числе трое детей.

Воздушные силы ВСУ сообщили в соцсетях, что в ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов. ПВО уничтожила 320 целей из 358, запущенных россиянами.

Основное направление удара РФ было направлено на Киевскую и Львовскую области. Также подверглись атаке Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области. Особенность массированной атаки, отмечают ВС, – одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества «баллистики» и крылатых ракет. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил ВСУ зафиксировано 358 средств воздушного нападения — 74 ракеты и 284 БПЛА различных типов: среди них противокорабельные ракеты «Циркон»/«Оникс» (район запуска — Курская обл., — РФ); 9 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400/KN-23 (районы запуска — Брянская, Воронежская, Курская обл., — РФ); 61 крылатая ракета Х-101/»Калибр» (район запуска — Вологодская обл., Новороссийск — РФ); 284 ударных беспилотников (со стороны Брянска, Курска, Орла, Шаталово – РФ).

По предварительным данным, ПВО сбито/подавлено 320 целей – 55 ракет и 265 беспилотников различных типов. Зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА в 20 точках.