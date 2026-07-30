Россия ударила ракетами и дронами по Киеву, Львову и Кривому Рогу. Среди погибших и дети

Число пострадавших при российском ударе по Львову выросло до 30, 15 человек госпитализированы, сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
Он также написал, что среди пострадавших есть дети, один ребенок находится в больнице. По словам Козицкого, спасательные работы продолжаются.
По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в результате прямого попадания ракеты по частному дому, где жила многодетная семья, шестеро погибших, в их числе трое детей.
Воздушные силы ВСУ сообщили в соцсетях, что в ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов. ПВО уничтожила 320 целей из 358, запущенных россиянами.
Основное направление удара РФ было направлено на Киевскую и Львовскую области. Также подверглись атаке Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области. Особенность массированной атаки, отмечают ВС, – одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества «баллистики» и крылатых ракет. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил ВСУ зафиксировано 358 средств воздушного нападения — 74 ракеты и 284 БПЛА различных типов: среди них противокорабельные ракеты «Циркон»/«Оникс» (район запуска — Курская обл., — РФ); 9 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400/KN-23 (районы запуска — Брянская, Воронежская, Курская обл., — РФ); 61 крылатая ракета Х-101/»Калибр» (район запуска — Вологодская обл., Новороссийск — РФ); 284 ударных беспилотников (со стороны Брянска, Курска, Орла, Шаталово – РФ).
По предварительным данным, ПВО сбито/подавлено 320 целей – 55 ракет и 265 беспилотников различных типов. Зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БПЛА в 20 точках.
* * * 08:45
В ночь на четверг, 30 июля, российские войска атаковали Киев ракетами. В нескольких районах украинской столицы упали обломки и вспыхнули пожары, написал в соцсетях мэр Виталий Кличко. Киевская городская военная администрация сообщила о гибели одного человека.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате атаки в ночь на четверг в столице Украины один человек погиб, еще двое пострадали. Начались пожары в двух районах. В Оболонском районе Киева загорелись торговые павильоны на рынке на площади 100 квадратных метров, пожар еще не потушили. В Святошинском районе был пожар на территории гаражного кооператива, там нашли тело погибшего, рассказали спасатели.
Во Львове 15 человек, среди которых спасатель, пострадали в результате российского ракетного удара. Мэр Андрей Садовый и глава Львовской городской военной администрации Максим Козицкий сообщили о повреждении двух жилых многоэтажных домов. «Под завалами дома на улице Патона остаются люди. Продолжается спасательная операция. Жители помогают спасателям расчищать завалы», — сообщил Садовый еще в одном посте.
July 30, 2026
В Харькове попадание беспилотника типа «Шахед» зафиксировано в промышленной зоне в Новобаварском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов. Дополнительные подробности он не сообщил.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в районах Винницы, Черкасс, Кривого Рога и Сум, а также в Ивано-Франковской области. В селе Радушное в пригороде Кривого Рога в результате попадания баллистической ракеты «Искандер-М» по частному дому, в котором проживала многодетная семья, погибли девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул. По его словам, еще восемь человек получили ранения, в том числе мальчики шести и 15 лет. «…К сожалению, число жертв может увеличиться», - написал Вилкул в Telegram-канале.
В Полтавской области «зафиксировано попадание БПЛА в складские помещения одного из частных предприятий. К сожалению, один человек погиб», заявил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич. По его словам, также был атакован терминал логистической компании «Нова пошта», пожар в складских помещениях уже потушили, пострадавших нет.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне предупредил о высокой вероятности массированного воздушного удара со стороны РФ в ночь на 30 июля. Глава государства сообщил, что заслушал доклад командующего ВС ВСУ Анатолия Кривоножко, согласно которому российские военные подготовили эту атаку несколько дней назад.