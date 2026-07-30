Горят склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии

В Удмуртии после воздушной атаки загорелся еще один склад Wildberries. Из-за атаки на логистическом объекте в Сарапуле возникло возгорание, пишет официальный телеграм-канал компании.
На месте работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет, так как была проведена заблаговременная эвакуация, сообщает пресс-служба Wildberries.
Это как минимум десятый объект компании, подвергшийся атакам украинских беспилотников за последние две недели.
* * * 10:07
В российской Пензе в ночь на 30 июля дроны атаковали сортировочный центр маркетплейса Wildberries. Вспыхнул масштабный пожар.
Глава Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что украинские беспилотники атаковали склад Wildberries, по предварительной информации, есть один пострадавший, около 200 сотрудников эвакуированы. «На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем», — добавил он.
July 30, 2026
July 30, 2026
Ранее о сильном пожаре на складе Wildberries в Пензе сообщали украинские телеграм-каналы.
«Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. К сожалению, есть пострадавший, — заявила пресс-служба Wildberries. — Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах».
Начиная с 18 июля Украина нанесла по меньшей мере уже девять ударов по логистическим терминалам Wildberries в России. Были атакованы склады под Москвой, в Петербурге, Краснодаре, Невинномысске и Симферополе в аннексированном Крыму. Накануне, 29 июля, после атаки дронов загорелся логистический комплекс в Рязани. В компании заявили, что «большую часть товаров удалось сохранить». Газета «Коммерсант» в среду сообщила, что Wildberries после серии ударов беспилотников ищет вакантные складские помещения в Казахстане.