Горят склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии

В Удмуртии после воздушной атаки загорелся еще один склад Wildberries. Из-за атаки на логистическом объекте в Сарапуле возникло возгорание, пишет официальный телеграм-канал компании.

На месте работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет, так как была проведена заблаговременная эвакуация, сообщает пресс-служба Wildberries.

Это как минимум десятый объект компании, подвергшийся атакам украинских беспилотников за последние две недели.