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Украина призвала хасидов не приезжать

10:21 765

Министерство иностранных дел Украины в ночь на 30 июля обнародовало официальное предупреждение для хасидов, планирующих прибыть в Умань к празднику Рош ха-Шана, призвав пересмотреть решение о поездке в связи с продолжающейся войной и угрозами безопасности в стране.

В тексте заявления напоминается, что полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже более четырех лет, а украинские города, гражданская и транспортная инфраструктура постоянно подвергаются массированным обстрелам.

«В таких условиях министерство иностранных дел Украины призывает паломников-хасидов, планирующих посетить Умань для празднования Рош ха-Шана, принять во внимание невозможность гарантировать полноценную безопасность иностранным гражданам на территории страны», - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство также напомнило, что в Украине действует «правовой режим военного положения». «В случае посещения Умани вопреки предостережениям украинских властей паломникам следует учитывать ограничения свободы передвижения, комендантский час, усиленное патрулирование и запрет на проведение массовых мероприятий», - подчеркнули в МИД Украины, также предупредив, что в самой Умани не хватает укрытий для паломников в местах их массового пребывания, а также медперсонала и медицинских учреждений для обеспечения медицинского обслуживания.

Министерство рекомендовало тем, кто все же планирует приехать в Умань, заранее ознакомиться с указаниями украинских властей, а также с порядком уплаты туристического сбора в городе.

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