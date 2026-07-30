Иран ударил по американскому танкеру?

Взрыв на американском плавучем комплексе для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в египетском порту Дамиетта мог быть вызван атакой дрона, запущенного из Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранские источники.

По данным издания, удар был призван продемонстрировать, что в случае дальнейшей эскалации Иран способен серьезно нарушить глобальные поставки товаров и энергоносителей.

При этом источники не уточнили, была ли атака осуществлена непосредственно Ираном или одной из проиранских группировок.

Ранее власти Египта сообщили, что пожар возник на двух судах, находящихся в египетском порту Думьят в дельте реки Нил. По предварительным данным, возгорание произошло в машинном отделении одного из судов, затем огонь перекинулся на соседнее. В Министерстве нефти арабской республики сообщили, что «принимаются меры для установления точных причин пожара в порту Думьят». Египетские службы безопасности опровергли сообщения, что пожар якобы возник после атаки беспилотников.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что его проинформировали об инциденте с американским танкером в египетском порту, но не уточнил подробности произошедшего.