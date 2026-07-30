USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
«Сахар» с привкусом Эвина…
Новость дня
«Сахар» с привкусом Эвина…

Иран ударил по американскому танкеру?

10:35 250

Взрыв на американском плавучем комплексе для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в египетском порту Дамиетта мог быть вызван атакой дрона, запущенного из Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранские источники.

По данным издания, удар был призван продемонстрировать, что в случае дальнейшей эскалации Иран способен серьезно нарушить глобальные поставки товаров и энергоносителей.

При этом источники не уточнили, была ли атака осуществлена непосредственно Ираном или одной из проиранских группировок.

Ранее власти Египта сообщили, что пожар возник на двух судах, находящихся в египетском порту Думьят в дельте реки Нил. По предварительным данным, возгорание произошло в машинном отделении одного из судов, затем огонь перекинулся на соседнее. В Министерстве нефти арабской республики сообщили, что «принимаются меры для установления точных причин пожара в порту Думьят». Египетские службы безопасности опровергли сообщения, что пожар якобы возник после атаки беспилотников.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что его проинформировали об инциденте с американским танкером в египетском порту, но не уточнил подробности произошедшего.

План 14-дневной операции против Ирана
План 14-дневной операции против Ирана
10:42 170
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран
08:06 2450
Вашингтон готовится к новой войне… Элита ВВС США изучает опыт Азербайджана
Вашингтон готовится к новой войне… Элита ВВС США изучает опыт Азербайджана наш обзор; все еще актуально
29 июля 2026, 14:21 4996
Иран ударил по американскому танкеру?
Иран ударил по американскому танкеру?
10:35 251
Украина призвала хасидов не приезжать
Украина призвала хасидов не приезжать
10:21 768
Горят склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии
Горят склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии добавлено видео; обновлено 10:20
10:20 1750
Мобилизации в России еще нет, а голова у Тбилиси уже болит… Есть ли у Грузии план Б?
Мобилизации в России еще нет, а голова у Тбилиси уже болит… Есть ли у Грузии план Б? наша аналитика
02:17 5102
Турция и активный нейтралитет. Жизнь в Анатолии имеет свою цену…
Турция и активный нейтралитет. Жизнь в Анатолии имеет свою цену… Умит Назми Хазыр комментирует для haqqin.az
29 июля 2026, 16:45 2814
Саудовская Аравия создает новый военный альянс
Саудовская Аравия создает новый военный альянс
01:18 4310
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар»
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар» обновлено 00:44
00:44 9439
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов…
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов… 8 возможных соперников в раунде плей-офф
00:25 3779

ЭТО ВАЖНО

План 14-дневной операции против Ирана
План 14-дневной операции против Ирана
10:42 170
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран
08:06 2450
Вашингтон готовится к новой войне… Элита ВВС США изучает опыт Азербайджана
Вашингтон готовится к новой войне… Элита ВВС США изучает опыт Азербайджана наш обзор; все еще актуально
29 июля 2026, 14:21 4996
Иран ударил по американскому танкеру?
Иран ударил по американскому танкеру?
10:35 251
Украина призвала хасидов не приезжать
Украина призвала хасидов не приезжать
10:21 768
Горят склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии
Горят склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии добавлено видео; обновлено 10:20
10:20 1750
Мобилизации в России еще нет, а голова у Тбилиси уже болит… Есть ли у Грузии план Б?
Мобилизации в России еще нет, а голова у Тбилиси уже болит… Есть ли у Грузии план Б? наша аналитика
02:17 5102
Турция и активный нейтралитет. Жизнь в Анатолии имеет свою цену…
Турция и активный нейтралитет. Жизнь в Анатолии имеет свою цену… Умит Назми Хазыр комментирует для haqqin.az
29 июля 2026, 16:45 2814
Саудовская Аравия создает новый военный альянс
Саудовская Аравия создает новый военный альянс
01:18 4310
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар»
Трамп: «Я всегда буду наносить ответный удар» обновлено 00:44
00:44 9439
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов…
Если «Сабах» пройдет датчан в Лиге чемпионов… 8 возможных соперников в раунде плей-офф
00:25 3779
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться