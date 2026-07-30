План 14-дневной операции против Ирана

По информации газеты, план предусматривает интенсивные авиаудары, направленные на уничтожение иранского ракетного потенциала. По мнению Купера, это позволит существенно снизить угрозу ракетных атак Ирана и сократить потребность США в использовании средств ПВО.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер представил президенту США Дональду Трампу план масштабной воздушной операции против Ирана продолжительностью от 10 до 14 дней. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ отмечает, что идея главы CENTCOM заключается в отказе от ограниченных ответных ударов, которые не смогли сдержать атаки на суда в Ормузском проливе и обстрелы американских сил в регионе, в пользу более масштабной военной кампании.

Однако, отмечает издание, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн занял более осторожную позицию. По словам источников, его беспокоит сокращение запасов американских ракет-перехватчиков, необходимых для защиты военных баз США и союзников от возможных ответных ударов Ирана.

Как сообщает газета, Трамп пока не принял окончательного решения. По данным источников, президент может либо одобрить предложенный Купером план, либо ограничиться менее масштабными ударами, рассчитывая на возможность дипломатического урегулирования.

В ночь на 29 июля Тегеран выпустил ракеты по американской базе в Иордании. В ответ на это Трамп заявил, что США «нанесут сильный удар», а Тегеран «получит взбучку». В ночь на 30 июля CENTCOM объявило, что американские силы вновь обстреляли Иран.