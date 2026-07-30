Украина заявила о вторжении российской X-101 в небо Польши

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время массированного обстрела Украины в ночь на четверг, 30 июля, российская крылатая ракета Х-101 пересекла территорию Польши, нарушив воздушное пространство страны НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

«Это еще одно четкое свидетельство того, что усиление противовоздушной обороны Украины сейчас является насущной необходимостью и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества», — написал украинский министр.

Сибига отметил, что решение об усилении ПВО Украины должно быть принято без промедления. «Российское ракетное вторжение в Польшу также служит напоминанием о том, что для наших двух стран нет ничего более насущного, чем противодействие нашему общему, извечному врагу, который представляет прямую угрозу для обеих наших стран. Все остальные разногласия должны быть отложены на время этой жестокой войны», — сказал Сибига.

Издание Wirtualna Polska со ссылкой на источник в польском правительстве пишет, что ночью в Люблинском воеводстве, возможно, упала российская ракета.

Как сообщает польское агентство PAP, место падения объекта оцепили, происхождение обломков устанавливают военные и другие польские службы. Туда также направили сотрудников полицейского антитеррористического подразделения. О происшествии уведомили военную полицию, Агентство внутренней безопасности, Службу военной контрразведки и прокуратуру Люблина. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы жизни и имуществу местных жителей нет, сообщил представитель полиции Анджей Фиолек. По словам жителей окрестных населенных пунктов, взрыв был настолько сильным, что в домах задрожали стекла.

Еще до обнаружения неопознанного объекта Польша подняла в воздух военную авиацию из-за активности российской дальней авиации и массированного удара по Украине. Польские радары следили как минимум за десятком ракет над западными областями Украины.