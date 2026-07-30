Украина заявила о вторжении российской X-101 в небо Польши

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время массированного обстрела Украины в ночь на четверг, 30 июля, российская крылатая ракета Х-101 пересекла территорию Польши, нарушив воздушное пространство страны НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.
«Это еще одно четкое свидетельство того, что усиление противовоздушной обороны Украины сейчас является насущной необходимостью и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества», — написал украинский министр.
Сибига отметил, что решение об усилении ПВО Украины должно быть принято без промедления. «Российское ракетное вторжение в Польшу также служит напоминанием о том, что для наших двух стран нет ничего более насущного, чем противодействие нашему общему, извечному врагу, который представляет прямую угрозу для обеих наших стран. Все остальные разногласия должны быть отложены на время этой жестокой войны», — сказал Сибига.
Издание Wirtualna Polska со ссылкой на источник в польском правительстве пишет, что ночью в Люблинском воеводстве, возможно, упала российская ракета.
Как сообщает польское агентство PAP, место падения объекта оцепили, происхождение обломков устанавливают военные и другие польские службы. Туда также направили сотрудников полицейского антитеррористического подразделения. О происшествии уведомили военную полицию, Агентство внутренней безопасности, Службу военной контрразведки и прокуратуру Люблина. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы жизни и имуществу местных жителей нет, сообщил представитель полиции Анджей Фиолек. По словам жителей окрестных населенных пунктов, взрыв был настолько сильным, что в домах задрожали стекла.
Еще до обнаружения неопознанного объекта Польша подняла в воздух военную авиацию из-за активности российской дальней авиации и массированного удара по Украине. Польские радары следили как минимум за десятком ракет над западными областями Украины.
* * * 10:56
В Люблинском воеводстве Польши, вблизи населенных пунктов Тарнава-Колония и Токары, полицейские обнаружили воронку и разбросанные обломки неидентифицированного объекта; в настоящее время ведутся оперативные мероприятия, пишет «Европейская правда».
Согласно заявлению полиции, утром было получено сообщение о том, что между населенными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный грохот: «На место происшествия дежурный диспетчер направил полицейские патрули. После 5:00 полицейские между селами Тарнава-Колония и Токары на поле, на расстоянии около 2 км от застройки, обнаружили кратер и разбросанные обломки неопознанного объекта».
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что ночью, на фоне российской воздушной атаки на Украину, неопознанный объект вторгся в воздушное пространство страны и впоследствии исчез с радаров, пишет «Европейская правда».
В командовании подчеркнули, что ночью польские системы разведки и системы союзников зафиксировали интенсивную боевую активность авиации дальнего радиуса действия Российской Федерации. Радиолокационные средства системы противовоздушной обороны страны фиксировали активность как минимум нескольких десятков ракет, двигавшихся над западом Украины. Ближе всего к границе Польши оказался один из объектов, который в 3:29 по местному времени (5:29 по Баку) приблизился на расстояние около 5 км, после чего изменил направление полета и направился на восток.
«В 3:40 (5:40 по Баку) в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, двигавшийся в западном направлении. С целью его опознания и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16. В 3:46 (5:46 по Баку), до того как удалось провести однозначную идентификацию, объект исчез с экранов радиолокационных систем», – говорится в сообщении.
Чтобы подтвердить данные технических радиолокационных систем, в район последней фиксации объекта направили вертолет Ми-24. Экипаж вертолета определил вероятное место падения объекта на незастроенной территории вблизи населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. На место происшествия была направлена наземная поисково-спасательная группа и соответствующие службы.
В правительстве Польши склоняются к мнению, что ночью в Люблинском воеводстве, в районе поселка Тарнава-Колония, упала российская ракета. Об этом изданию Wirtualna Polska сообщил источник в правительстве. В настоящее время осмотр объекта продолжается, однако предварительные данные свидетельствуют о падении российской ракеты.
Некоторые интернет-аналитики сообщили, что в воздушное пространство Польши могла попасть ракета Х-101. Эта информация не подтверждена.
Между тем канцелярия премьер-министра Польши сообщила, что запланированный ранее на четверг до полудня визит Дональда Туска в Нижнесилезское воеводство был отменен.