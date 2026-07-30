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«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран
Новость дня
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран

Золото дорожает

12:26 500

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 12 долларов и составила 4109 долларов.

Серебро подешевело на 0,48 доллара – до 57,61 доллара за тройскую унцию.

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