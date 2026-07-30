Золото дорожает

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 12 долларов и составила 4109 долларов.
Серебро подешевело на 0,48 доллара – до 57,61 доллара за тройскую унцию.
Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 12 долларов и составила 4109 долларов.
Серебро подешевело на 0,48 доллара – до 57,61 доллара за тройскую унцию.
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