Фарид Гаибов на «Играх будущего»... А чуть ниже президенты Токаев, Мирзиёев, Рахмон и Жапаров

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил столицу Казахстана Астану. Он принял участие в международном спортивном саммите Phygital Sports Summit Astana 2026, проходившем в Международном центре искусственного интеллекта Alem.AI.

В рамках саммита Фарид Гаибов выступил на сессии «Формирование будущего фиджитал-спорта: государство, политика и глобальное лидерство».

После мероприятия участники посмотрели официальную церемонию открытия «Игр будущего». На церемонии открытия также присутствовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Они сидели в первом ряду, а за ними, чуть выше, располагались министры спорта.

В рамках визита Фарид Гаибов также провел двусторонние встречи с министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мирзабосыновым и министром спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым.

Фарид Гаибов также посетил штаб-квартиру Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA). Азербайджан сейчас председательствует в этой организации. В ходе визита состоялась встреча с молодыми людьми, активно участвовавшими в качестве волонтеров в мероприятиях, организованных в нашей стране за последние два года.