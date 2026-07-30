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Фарид Гаибов на «Играх будущего»... А чуть ниже президенты Токаев, Мирзиёев, Рахмон и Жапаров

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Отдел спорта
12:30 1033

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил столицу Казахстана Астану. Он принял участие в международном спортивном саммите Phygital Sports Summit Astana 2026, проходившем в Международном центре искусственного интеллекта Alem.AI. 

В рамках саммита Фарид Гаибов выступил на сессии «Формирование будущего фиджитал-спорта: государство, политика и глобальное лидерство». 

После мероприятия участники посмотрели официальную церемонию открытия «Игр будущего». На церемонии открытия также присутствовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Они сидели в первом ряду, а за ними, чуть выше, располагались министры спорта.

В рамках визита Фарид Гаибов также провел двусторонние встречи с министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мирзабосыновым и министром спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым.

Фарид Гаибов также посетил штаб-квартиру Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA). Азербайджан сейчас председательствует в этой организации. В ходе визита состоялась встреча с молодыми людьми, активно участвовавшими в качестве волонтеров в мероприятиях, организованных в нашей стране за последние два года.

Молодым людям была предоставлена подробная информация о деятельности Секретариата CICA, основных направлениях деятельности организации и возможностях карьерного роста в международных организациях. 

Министр также встретился с генсеком CICA Кайратом Сарибаем. В ходе встречи они обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества с CICA в молодежной сфере и перспективах дальнейшего развития.

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