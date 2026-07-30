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В Ереване протестуют сотрудники компаний Царукяна

12:42 509

В Армении сотрудники компаний ранее арестованного лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна проводят акцию протеста перед правительством в центре Еревана, требуя возобновить работу закрытых предприятий, сообщают армянские СМИ.

Напомним, Царукян был арестован 7 июля на два месяца. Ему инкриминируется пособничество в мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах. В отношении политика также заведено дело о незаконной охоте на диких животных.

По данным правоохранительных органов, состоятельный бизнесмен организовал кражу имущества иранских бизнесменов на сумму более 21 миллиона долларов. Между тем адвокаты Царукяна утверждают, что иранцы должны лидеру партии «Процветающая Армения», и этому есть подтверждающие векселя. Защита Царукяна утверждает, что в Иране те же люди осуждены по этому же делу и обязаны выплатить Царукяну крупную сумму.

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