В Ереване протестуют сотрудники компаний Царукяна

Напомним, Царукян был арестован 7 июля на два месяца. Ему инкриминируется пособничество в мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах. В отношении политика также заведено дело о незаконной охоте на диких животных.

По данным правоохранительных органов, состоятельный бизнесмен организовал кражу имущества иранских бизнесменов на сумму более 21 миллиона долларов. Между тем адвокаты Царукяна утверждают, что иранцы должны лидеру партии «Процветающая Армения», и этому есть подтверждающие векселя. Защита Царукяна утверждает, что в Иране те же люди осуждены по этому же делу и обязаны выплатить Царукяну крупную сумму.