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«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран

США и Франция помогают ВСУ выводить из строя российские НПЗ

12:52 792

США и Франция предоставили Украине разведданные, которые помогли Киеву составить карту дислокации российских средств ПВО, чтобы беспилотники могли обходить их при ударах по нефтеперерабатывающим заводам, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

По словам собеседников FT, разведданные США и Франции также позволили ВСУ улучшить выбор целей, помогая «понять, куда именно наносить удары».

Украинские военные планировщики, операторы дронов и специалисты в области энергетики рассказали, что цель ударов теперь заключается не просто в том, чтобы вызывать пожары на НПЗ или уничтожить резервуары для хранения, а в том, чтобы вывести предприятие из строя на как можно больший срок. 

По их словам, перед выполнением заданий инженеры и отраслевые специалисты проводят инструктаж для операторов беспилотников и объясняют, какие компоненты критически важны для работы НПЗ. Кроме того, ВСУ начали наносить повторные удары по одному и тому же критически важному оборудованию до завершения ремонтных работ, свидетельствуют сами операторы дронов, а также изученные FT спутниковые снимки.

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