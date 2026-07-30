«Брюссель обещает Еревану евроинтеграцию только ради того, чтобы разрушить его связи с Москвой», — заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер, ранее входивший в комитет по парламентскому сотрудничеству с Арменией.

Для вступления в Евросоюз Армения должна будет принять внешнюю политику блока — ввести визы для россиян и присоединиться к антироссийским санкциям, об этом заявили «Известиям» в Европарламенте.

По его словам, европейские чиновники будут принуждать ее к введению визового режима с РФ и присоединению к санкциям. «Евросоюз использует республику в личных геополитических целях, но не сможет защитить ее от неизбежных экономических и политических последствий такого шага», — добавил он.

«Армения должна рассматривать свое сотрудничество с Западом как долгосрочный проект и в то же время не должна предпринимать ничего, что могло бы еще больше дестабилизировать или ослабить ее положение в регионе», – отметил евродепутат.

Картхайзер добавил, что «на Армению будет оказано сильное давление, чтобы она все же приняла такие меры».

«Я надеюсь, что Армения выдержит такое давление и в первую очередь будет заботиться о своих собственных интересах», — заявил евродепутат.

Российские СМИ отмечают, что Служба внешней разведки РФ также подтвердила, что Брюссель требует от Еревана сократить присутствие российского бизнеса и ограничить гуманитарные контакты.